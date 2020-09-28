У Греції б'ють на сполох через перший випадок смерті від коронавірусу серед мігрантів

Влада Греції, в столиці якої напередодні посилили карантинні обмеження, заявила про першу жертву COVID-19 серед мігрантів. Як повідомляють Українські Новини, про це пише BBC News. Від коронавірусу помер 61-річний громадянин Афганістану, який проживав в таборі для мігрантів Малакасса поблизу грецької столиці. Влада повідомляє, що цей випадок є першим серед мігрантів. Зазначається, що в таборах на території Греції проживає близько 100 тис. мігрантів. Поширення коронавірусу серед них може обернутися катастрофою. При цьому повідомляється, що в таборі для мігрантів на острові Лесбос, де проживало приблизно 13 тис.осіб, вже зараз підтверджено кілька сотень випадків зараження коронавірусів. Як повідомляли Українські Новини, раніше у Великій Британії ввели правило обов'язкової самоізоляції для людей, які заражені коронавірусом або були в близькому контакті з зараженою людиною. Крім того, група вчених з Європи за допомогою комп'ютерного моделювання склала сценарій перебігу другої хвилі коронавірусу в європейських країнах.