Дві європейські країни оголосили про початок другої хвилі поширення коронавірусу

Водночас як в Ізраїлі через різке погіршення ситуації з коронавірусом вводиться жорсткий локдаун, влади Австрії та Чехії заявили про початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Про це в неділю, 13 вересня, повідомили канцлер Австрії Себастьян Курц і уповноважений уряду Чехії з питань науки і досліджень Роман Примула, передають Українські Новини.

Австрія

Ще два тижні тому австрійські медики фіксували близько 350 нових випадків зараження щодня, проте в суботу, 12 вересня, показник різко виріс до 850 заражених.

За словами канцлера, найбільше погіршення ситуації з COVID-19 демонструє Відень. На столицю Австрії припадає близько половини від усіх виявлених за добу випадків.

Під час звернення до громадян Курц попередив, що австрійський народ очікує "важку осінь і зиму", і висловив надію на те, що влітку наступного року Австрія зможе повернутися до повноцінного життя.

"Нам потрібно разом впоратися з викликами, які принесуть наступні місяці, - з тією ж дисципліною і обережністю, що і навесні ", - сказав канцлер.

Чехія

У Чехії також заявили про початок другої хвилі поширення коронавірусу. При цьому за словами уповноваженого уряду, якщо влада не вживе якихось заходів, вже в жовтні чеські медики працюватимуть на межі можливостей.

За наявною інформацією, зараз Чехія знаходиться серед лідерів Європи за темпами зараження коронавірусом. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, 12 вересня в Чехії виявили понад 1,5 тис. випадків інфікування SARS-CoV-2.

"Зараз ми спостерігаємо найвищі темпи зростання числа підтверджених випадків, ніж під час першої хвилі коронавірусу", - зазначив Примула під час брифінгу.

З початку пандемії в Чехії було підтверджено 36 188 випадків зараження коронавірусом. Побороти захворювання змогли більше ніж 21 тис. осіб, ще 456 - загинули.

В Австрії з моменту початку розповсюдження пандемії коронавірус виявили у 33 159 осіб, з яких вилікувалися майже 28 тис. осіб, і ще 766 - померли від ускладнень.

Як повідомляли Українські Новини, влада Австрії зобов'язала населення обов'язково носити захисні маски в громадських місцях через погіршення ситуації з коронавірусом.

Крім того, у Франції зафіксували рекорд з початку пандемії: 10 тис. заражених за добу.

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