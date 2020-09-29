Мінфін розмістив ОВДП на 2 млрд гривень

Міністерство фінансів у вівторок, 29 вересня, розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Зокрема, Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 210 днів на 1 921,99 млн гривень під 8% річних, 364 дні - на 24,991 млн гривень під 9,5% річних і 672 дні - на 88,442 млн гривень під 10,5% річних.

Всього до держбюджету залучено 2 035,424 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна погасила єврооблігації на $1,7 млрд, а Міністерство фінансів у вівторок, 15 вересня, розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) майже на 2,9 млрд гривень і валютні на 112 млн доларів.

Україні 30 липня оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів.

Раніше, 24 липня, Україна розмістила єврооблігації на $ 2 млрд.

Також наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

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