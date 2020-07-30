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  • Украина объявила о проведении расчетов по новым еврооблигациям на $2 млрд
30 июля 2020, четверг, 13:30 550
Экономика 2020-07-30T14:30:02+03:00
Українські Новини
Украина объявила о проведении расчетов по новым еврооблигациям на $2 млрд

Украина объявила о проведении расчетов по новым еврооблигациям на $2 млрд

Анна Рудык
Минфин, Еврооблигации, Выплата по еврооблигациям, Еврооблигации Украины
Доллар
Доллар

Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Процентная ставка по данным бумагам составляет 7,253%, погашение в 2033 году.

Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

В результате завершения обмена еврооблигаций общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет 974 146 000 долларов, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении – 1 013 354 000 долларов.

Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций, их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.

Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные дилеры-менеджеры транзакции.

Как сообщали Українські Новини, 24 июля Украина разместила еврооблигации на $2 млрд.

Также конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

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