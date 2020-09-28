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28 вересня 2020, понеділок, 20:52 4
Економіка 2020-09-28T21:45:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку зберігся на 28,29 UAH/USD

Курс гривні на міжбанку зберігся на 28,29 UAH/USD

Валерия Драгомирова
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Курс гривні.
Курс гривні.

В понеділок, 28 вересня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 2 коп. зберігся на рівні 28,29 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,29-28,31 UAH/USD, потім котирування звузилися до 28,29-28,30 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,27-28,29 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,16% з 23,74 UAH/USD до 28,29 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD, що встановлюється ним на 29 вересня.

Крім того, монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків з 1 жовтня 2020 року.

Необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок обумовлюється тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

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