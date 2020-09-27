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27 вересня 2020, неділя, 23:02 16
Транспорт 2020-09-28T00:48:10+03:00
Українські Новини
МАУ скасувала рейси до Єревану. Польоти в Баку під питанням

МАУ скасувала рейси до Єревану. Польоти в Баку під питанням

Елена Новикова
Азербайджан, Баку, МАУ, Єреван, Авіарейс, Вірменія
Самолет. Фото: Faceboоk/МАУ
Самолет. Фото: Faceboоk/МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" тимчасово скасовує рейси в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії на сторінці в Facebook.

Зокрема, рішення про скасування авіарейсів ухвалили через запровадження воєнного стану і мобілізації в Вірменії.

"Ми в компанії оцінили всі можливі ризики і вирішили - виконання рейсу до Єревану неможливо з роз'ясненнями щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку і Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору в небі над Азербайджаном і Вірменією", - зазначив керівник авіакомпанії Євген Дихне.

Найближчий рейс МАУ в Єреван повинен був відбутися за розкладом завтра, 28 вересня о 17:00 UTC. Відзначається, що представники авіакомпанії забезпечать необхідну комунікацію з пасажирам цього рейсу і нададуть їм всю необхідну підтримку, яку передбачає ця ситуація.

У МАУ додали, що рейси в Баку (Азербайджан) повинні виконуватися з 4 жовтня 2020 року.

"Рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації. Безпека пасажирів і екіпажів є незмінним пріоритетом авіакомпанії МАУ ", - уточнили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, в липні влада Вірменії продовжувала режим НС ще на місяць через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу

Раніше у Вірменії облили борщем посольство України.

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