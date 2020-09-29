Вибори до Київради-2020: з'явився повний список кандидатів від "Слуги народу"

В політичній партії "Слуга народу" закінчили з формування списку кандидатів до Київської міської ради на місцевих виборах, який відбудуться 25 жовтня, у той час як перелік кандидатів в мери Києва поповнився ще чотирма прізвищами. Як передають Українські Новини, про це пише КіевVласть з посиланням на постанови Київської міської територіальної виборчої комісії № 61. Список партії "Слуга народу" на вибори до Київської міської ради: Кулеба Євгенія Анатоліївна - дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Присяжнюк Михайло Олександрович - адвокат і ведучий ток-шоу на телеканалі "СТБ". Зазначається, що за нього вів боротьбу кандидат в мери Києва Олександр Пальчевський. Говорова Олена Іванівна - бронзова медалістка з легкої атлетики в потрійному стрибку на Олімпійських іграх в 2000 році і Чемпіонаті світу з легкої атлетики в 1997 році, радник голови ОП Андрія Єрмака з питань спорту. Федоренко Юрій Сергійович - співзасновник і керівник громадської організації (ГО) "Твердиня", яка веде активну боротьбу з незаконними забудовами в столиці. Трубіцин Владислав Сергійович - голова ГО "Книжковий ринок" і засновник руху #SavePetrovka. Пашина Лілія Василівна - адвокат, була помічником депутата ВР VIII скликання Олега Лаврика і консультантом фракції "Самопоміч". Зантара Георгій Малхазович - перший в історії України чемпіон світу з дзюдо, майор Служби безпеки України. Вітренко Андрій Олександрович - з 15 липня є заступником міністра освіти і науки, до цього три роки працював заступником декана економічного факультету в КНУ ім. Шевченка. Бурдукова Вікторія Вадимівна - голова Експертної ради Української телевізійної академії. Скалецька Зоряна Степанівна - міністр охорони здоров'я в уряді Олексія Гончарука з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Дячук Михайло Дмитрович - лікар-уролог, завідуючий операційним відділенням в державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини". Дзьоба Тарас Ігорович - засновник і керівник ГО "Городецький центр урбаністики і регіонального розвитку". Андрієвська Евеліна Геннадіївна - студентка Київського національного торгово-економічного університету, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Ушкалова Катерина Ігорівна - фізособа-підприємець, що займається рекламною діяльністю. Боєчко Андрій Романович - засновник і керівник ТОВ "Прес-служба", керівник ТОВ "Ві А Коко Лтд" і ТОВ "Ековуд-Юа". Брагін Ігор Григорович - президент ГО "Асоціація шеф-кухарів України". Шацьких Володимир Володимирович - головний тренер збірної України з греко-римської боротьби. Семенова Ксенія Ігорівна - помічник народного депутата України від "Слуги народу" Романа Грищука. Іщенко Ганна Михайлівна - юрист. Кучерявий Олександр Олександрович - колишній помічник народного депутата України від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої. Палійчук Юлія Володимирівна - прессекретар парламентської фракції "Слуги народу". Мельничук Тарас Петрович - керівник секретаріату парламентської фракції "Слуги народу". Серганова Марина Вікторівна - начальник відділу моніторингу та аналітики виконання звернень комунального підприємства (КП) "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району Києва". Сітак Олександр Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка, бізнес-партнер Тищенка, співзасновник і співвласник ТОВ "Світ Лтд". Маляр Ганна Василівна - юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук. Крушановський Юрій Сергійович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Сергія Швеця. Вандін Євген Валерійович - співзасновник адвокатського об'єднання "Фомін і партнери", кандидат юридичних наук. Кондратенко Катерина Володимирівна - засновник ТОВ "АВМ Житлосервіс", співзасновник ТОВ "АВМ Білдінг Груп". Богдан Дмитро Іванович - помічник народного депутата України, голови Київської міської організації "Слуги народу" Миколи Тищенка. Байдан Наталія Миколаївна - гендиректорка мережі кінотеатрів "Планета Кіно". Кіскін Юрій Володимирович - який або комерційний директор ТОВ "Укрспецсістемс" або власник і керівник ТОВ "Українське бюро верифікації". Романенко Євген Олександрович - або адвокат з міста Суми, або проректор Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП). Присяжнюк Мар'яна Миколаївна - журналіст-міжнародник і співзасновник ГО "Траст". Буханевич Андрій Іванович - колишній власник і керівник декількох ТОВ або колишній депутат Дніпровської райради Києва (2006-2010 рр). Олицька Анна Михайлівна - ведуча телеканалу "Новий". Обущак Іван Анатолійович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Богдана Яременка. Антонова Олена Юріївна - помічник народного депутата України від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої. Кушка Олександр Володимирович - швидше за все, співзасновник ТОВ "Дасметал" і колишній співзасновник ТОВ "Агробарви" з Броварського району. Селик Віталій Григорович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Анни Бондар. Глухов Максим Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Ігоря Василіва. Івахненко Ірина Сергіївна - професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури. Гірін Владлен Наумович - бізнесмен з Херсона, екскандидат в мери Херсона. Белоцкая Ірина Володимирівна - експрокурор Київської місцевої прокуратури № 9 у Солом'янському районі. Антоненко Гліб Анатолієвич — засновник Facebook-груп "Я люблю Оболонський район" і "Громадська варта Оболонського району". Костюк Андрій Володимирович - колишній помічник-консультант депутата Київради від фракції "Єдність" Алли Шлапа, також співпрацювала з Миколою Тищенко. Сажко Юлія Сергіївна - співзасновник ГО "Національна платформа "Жінки за мир", експомічник народного депутата VIII скликання Юрія Солода від партії "Опозиційний блок". Дубей Андрій Ігорович - футболіст Другої ліги Києва, учасник чемпіонатів Київської асоціації пляжного футболу. Вдовиченко Геннадій Павлович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Сергія Швеця, є співвласником ТОВ "ПДМ Старс" і в 2018 році подавався на заступника держсекретаря Кабміну. Островська Мар'яна Валентинівна - заступник керівника секретаріату парламентської фракції "Слуги народу". Кузьменко Людмила Сергіївна - перша заступниця голови правління СК "Евроінс Україна" і співвласник ТОВ "Ре-Транс". Кужільна Ігор Григорович - ймовірно, співвласник і керівник ТОВ "Статус Пайп". Соколовський Валерій Валентинович - ймовірно, господар ресторанного комплексу на Новообухівському шосе "Три мушкетери", засновник ТОВ: "Євробуд-2000" "Євробуд-2002" і "Барса-Інтернешнл". Пономаренко Андрій Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка. Кравчишин Ігор Олексійович - керівник PR-департаменту НАК "Нафтогаз України", а також довірена особа кандидата в народні депутати на позачергових парламентських виборах 2019 року Романа Грищука. Кучеренко Тетяна Євгенівна - можливо, власниця ТОВ "Бізнес Комплект Продукт". Басовський Володимир Олександрович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Святослава Юраша, перший глава Громадської бюджетної комісії при КМДА. Ісаєва Дар'я Владиславівна - світський хронікер чоловічого глянцевого журналу Proman Ukraine. Слюсарев Тихон Олександрович - засновник ТОВ "Алти-Бізнес", брат екскандидата в народні депутати від ВО "Батьківщина" Івана Слюсарева. Скрипникова Катерина Сергіївна - керівниця благодійного фонду "Повертайся до життя" і ТОВ "Арт Сек'юріті Груп". Карабаєв Таніель Таіровіч - колишній начальник Дніпровського райздрава. Смирнова Віка В'ячеславівна - співзасновниця ГО "Центр політико-правової освіти". Карельських Денис Ігорович - почесний працівник архітектури і будівництва, колишній директор ТОВ "Каргон". Венгелевская Лоліта Миколаївна - схоже, випускниця Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва ім. Л. Утьосова. Гурин Микола Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Святослава Юраша. Лактіонова Тетяна Юріївна - начальниця управління соціального захисту Солом'янської РДА. Ромась Михайло Олександрович - голова ГО "Центр захисту прав суспільства Голосієво". Невмержицький Віталій Петрович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Максима Перебийніс. Литвинова Ірина Анатоліївна - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Богдана Яременка, з 2016 року консультант у Верховній Раді. Казанік Максим Олександрович - засновник і керівник декількох комерційних компаній, творець і керівник благодійного фонду "Об'єднання" Самопоміч ". Батьово Алла Ігорівна - сімейна лікарка, співробітниця некомерційного КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1". Калугін Сергій Олександрович - або футболіст, або саєнтолог, або ж помічник народного депутата VII скликання Андрія Павловського від фракції БЮТ. Кузняк Олександр Володимирович - довірена особа кандидата в народні депутати на виборах 2019 року Анни Пуртова від фракції "Слуга народу". Загінай Юлія Віталіївна - колишня співробітниця групи компаній "Наша карта" і ресторану "Сейф" народного депутата України від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка. Єрофєєв Андрій Сергійович - координатор проєктів Громадського бюджету Києва. Мохова Надія Володимирівна - столична адвокатка, яка працює в Київській міській кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Подолян Павло Сергійович - можливо, засновник і керівник декількох транспортних компаній, або фізособа-підприємець, що працює в Солом'янському районі Києва як ресторатор. Леонов Юрій Петрович - можливо, начальник відділу земельних відносин київського КП "Спецжитлофонд". Григор'єва Оксана Володимирівна - ймовірно, керівниця ГО "Молодіжний центр Атлантичної ради України" і співзасновниця ГО "Група взаємодопомоги". Шашкина Людмила Олексіївна - член Громадської ради при Дніпровській РДА. Шимко Олександр Григорович - ймовірно, перший заступник начальника Комунальної служби перевезень КМДА. Шевченко Андрій Володимирович - або підприємець, або київський нотаріус, або ж колишній начальник Регіональної експертно-технічної лабораторії ДП "Київський експертно-технічний центр". Козак-Русинка Анна Валеріївна - політологиня, в цьому році закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Головатенко Ірина Олександрівна - помічниця-консультантка народного депутата України від партії "Слуга народу" Романа Грищука. Сергєєва Юлія Михайлівна - адвокатка, координаторка проєктів "Маю право", правозахисниця. Кузьменко Євген Андрійович - можливо, засновник і бенефіціар декількох компаній, що спеціалізуються на придбанні, продажу, управлінні нерухомістю. Гетьман-Гнідунець Лариса Олександрівна - підприємеця, популяризаторка спорту. Никифоров Карен Сергійович - помічник-консультант народного депутата від "Слуги народу" Святослава Юраша. Галецька Руслана Віталіївна - за деякими даними, представниця благодійного фонду "Дзвін надії", що потрапила в список за протекцією нардепа Богдана Яременка. Богдан Ірина Миколаївна - людина з таким ПІБ була помічником-консультантом нардепа VII і VIII скликань ВР Віктора Пинзеника (який в Раду минулого скликання пройшов від "Блоку Петра Порошенка", а позаминулого - від партії "УДАР" Віталія Кличка). Сирота Святослав Анатолійович - співзасновник і керівник благодійної організації "БФ арбітрів, спортсменів і ветеранів спорту". Горбань Дмитро Андрійович - завідувач травмпункту Київської міської клінічної лікарні № 6. Заїка Анжела Вадимівна - співробітниця Офісу простих рішень і результатів, помічниця-консультантка депутата Київради VIII скликання Сергія Башлакова. Поповиченко Олександр Михайлович - помічниця-консультантка (на платній основі) нардепа Людмили Буймистер. Степенко Олександр Миколайович - засновник низки фірм, які фігурують в історії з "комп'ютером Дениса Комарницького" і розкраданням бюджетних коштів киян. Попович Вікторія В'ячеславівна - багаторічна керівниця ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія Обрій". Устенко Олександр Сергійович - помічник-консультант народного депутата України Романа Грищука. Пряженкова Наталія Олександрівна - помічниця-консультантка нардепа Павла Павлиш (фракція "Слуга народу"). Кулеба Анастасія Володимирівна - засновниця і керівниця благодійної організації "Вільна платформа комунікацій". Савенко Данило Миколайович - людина з таким ПІБ працює головним спеціалістом відділу управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель Держагентства автомобільних доріг. Юхименко Вікторія Василівна - можливо, приватна підприємеця (ФОП), основний вид діяльності - надання в оренду або експлуатацію нерухомості. Сенча Володимир Сергійович - повний тезка в 2018 році балотувався до Київради VIII скликання за списком партії "Сила громад" Антона Яценка (№ 3). На той момент він вказав в біографії, що є юрист-консультантом в компанії "АКТІО". Васюков Роман Олександрович - можливо, колишній віцемер Миколаєва, який звільнившись навесні 2014 року через миколаївську мерію, зайнявся бізнесом і переїхав до Києва. Конопелько Микола Володимирович - громадський діяч, який разом з відомим доктором Євгеном Комаровський недавно заснував громадську ініціативу "Здоровий місто". Кухаренко Яніна Дмитрівна - можливо, столичне фізособа-підприємець (торгівля через Інтернет і поштові сервіси). Тесленко Наталія Олександрівна - можливо, заступниця декана з наукової роботи факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету. Сиротенко Роман Олександрович - представник Київської міської організації "Слуги народу" в Київській ТВК. Повний тезка Сиротенко - судовий розпорядник у Верховному Суді. Неустроєва Олена Олександрівна - можливо, київська дизайнерка. Кушнір Богдан Сергійович - можливо, директор Другого Київського місцевого центру надання вторинної правової допомоги. Шинкаренко Анна Володимирівна - можливо це колишня провідна спеціалістка консультаційно-реєстраційного сектору відділу прийому громадян Управління надання державної соцдопомоги виконкому Сумської міськради або дочка директора ДП "ГІОЦ Укрзалізниці" Володимира Мурзіна. Окружні списки партії "Слуга народу" на виборах до Київської міської ради. Як повідомляли Українські Новини, раніше глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що ніхто з кандидатів в мери на майбутніх виборах не звертався до правоохоронців з проханням про охорону . Також повідомлялося, що Кернес назвав "недружнім жестом" рішення Михайла Добкіна балотуватися в мери Харкова.