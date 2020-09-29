Вибори до Київради-2020: з'явився повний список кандидатів від "Слуги народу"

той час як перелік кандидатів в мери Києва

Як передають Українські Новини, про це пише КіевVласть з посиланням на постанови Київської міської територіальної виборчої комісії № 61.

Список партії "Слуга народу" на вибори до Київської міської ради:

Кулеба Євгенія Анатоліївна - дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Присяжнюк Михайло Олександрович - адвокат і ведучий ток-шоу на телеканалі "СТБ". Зазначається, що за нього вів боротьбу кандидат в мери Києва Олександр Пальчевський.

Говорова Олена Іванівна - бронзова медалістка з легкої атлетики в потрійному стрибку на Олімпійських іграх в 2000 році і Чемпіонаті світу з легкої атлетики в 1997 році, радник голови ОП Андрія Єрмака з питань спорту.

Федоренко Юрій Сергійович - співзасновник і керівник громадської організації (ГО) "Твердиня", яка веде активну боротьбу з незаконними забудовами в столиці.

Трубіцин Владислав Сергійович - голова ГО "Книжковий ринок" і засновник руху #SavePetrovka.

Пашина Лілія Василівна - адвокат, була помічником депутата ВР VIII скликання Олега Лаврика і консультантом фракції "Самопоміч".

Зантара Георгій Малхазович - перший в історії України чемпіон світу з дзюдо, майор Служби безпеки України.

Вітренко Андрій Олександрович - з 15 липня є заступником міністра освіти і науки, до цього три роки працював заступником декана економічного факультету в КНУ ім. Шевченка.

Бурдукова Вікторія Вадимівна - голова Експертної ради Української телевізійної академії.

Скалецька Зоряна Степанівна - міністр охорони здоров'я в уряді Олексія Гончарука з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року.

Дячук Михайло Дмитрович - лікар-уролог, завідуючий операційним відділенням в державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини".

Дзьоба Тарас Ігорович - засновник і керівник ГО "Городецький центр урбаністики і регіонального розвитку".

Андрієвська Евеліна Геннадіївна - студентка Київського національного торгово-економічного університету, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

Ушкалова Катерина Ігорівна - фізособа-підприємець, що займається рекламною діяльністю.

Боєчко Андрій Романович - засновник і керівник ТОВ "Прес-служба", керівник ТОВ "Ві А Коко Лтд" і ТОВ "Ековуд-Юа".

Брагін Ігор Григорович - президент ГО "Асоціація шеф-кухарів України".

Шацьких Володимир Володимирович - головний тренер збірної України з греко-римської боротьби.

Семенова Ксенія Ігорівна - помічник народного депутата України від "Слуги народу" Романа Грищука.

Іщенко Ганна Михайлівна - юрист.

Кучерявий Олександр Олександрович - колишній помічник народного депутата України від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої.

Палійчук Юлія Володимирівна - прессекретар парламентської фракції "Слуги народу".

Мельничук Тарас Петрович - керівник секретаріату парламентської фракції "Слуги народу".

Серганова Марина Вікторівна - начальник відділу моніторингу та аналітики виконання звернень комунального підприємства (КП) "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району Києва".

Сітак Олександр Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка, бізнес-партнер Тищенка, співзасновник і співвласник ТОВ "Світ Лтд".

Маляр Ганна Василівна - юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук.

Крушановський Юрій Сергійович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Сергія Швеця.

Вандін Євген Валерійович - співзасновник адвокатського об'єднання "Фомін і партнери", кандидат юридичних наук.

Кондратенко Катерина Володимирівна - засновник ТОВ "АВМ Житлосервіс", співзасновник ТОВ "АВМ Білдінг Груп".

Богдан Дмитро Іванович - помічник народного депутата України, голови Київської міської організації "Слуги народу" Миколи Тищенка.

Байдан Наталія Миколаївна - гендиректорка мережі кінотеатрів "Планета Кіно".

Кіскін Юрій Володимирович - який або комерційний директор ТОВ "Укрспецсістемс" або власник і керівник ТОВ "Українське бюро верифікації".

Романенко Євген Олександрович - або адвокат з міста Суми, або проректор Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП).

Присяжнюк Мар'яна Миколаївна - журналіст-міжнародник і співзасновник ГО "Траст".

Буханевич Андрій Іванович - колишній власник і керівник декількох ТОВ або колишній депутат Дніпровської райради Києва (2006-2010 рр).

Олицька Анна Михайлівна - ведуча телеканалу "Новий".

Обущак Іван Анатолійович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Богдана Яременка.

Антонова Олена Юріївна - помічник народного депутата України від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої.

Кушка Олександр Володимирович - швидше за все, співзасновник ТОВ "Дасметал" і колишній співзасновник ТОВ "Агробарви" з Броварського району.

Селик Віталій Григорович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Анни Бондар.

Глухов Максим Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Ігоря Василіва.

Івахненко Ірина Сергіївна - професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури.

Гірін Владлен Наумович - бізнесмен з Херсона, екскандидат в мери Херсона.

Белоцкая Ірина Володимирівна - експрокурор Київської місцевої прокуратури № 9 у Солом'янському районі.

Антоненко Гліб Анатолієвич — засновник Facebook-груп "Я люблю Оболонський район" і "Громадська варта Оболонського району".

Костюк Андрій Володимирович - колишній помічник-консультант депутата Київради від фракції "Єдність" Алли Шлапа, також співпрацювала з Миколою Тищенко.

Сажко Юлія Сергіївна - співзасновник ГО "Національна платформа "Жінки за мир", експомічник народного депутата VIII скликання Юрія Солода від партії "Опозиційний блок".

Дубей Андрій Ігорович - футболіст Другої ліги Києва, учасник чемпіонатів Київської асоціації пляжного футболу.

Вдовиченко Геннадій Павлович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Сергія Швеця, є співвласником ТОВ "ПДМ Старс" і в 2018 році подавався на заступника держсекретаря Кабміну.

Островська Мар'яна Валентинівна - заступник керівника секретаріату парламентської фракції "Слуги народу".

Кузьменко Людмила Сергіївна - перша заступниця голови правління СК "Евроінс Україна" і співвласник ТОВ "Ре-Транс".

Кужільна Ігор Григорович - ймовірно, співвласник і керівник ТОВ "Статус Пайп".

Соколовський Валерій Валентинович - ймовірно, господар ресторанного комплексу на Новообухівському шосе "Три мушкетери", засновник ТОВ: "Євробуд-2000" "Євробуд-2002" і "Барса-Інтернешнл".

Пономаренко Андрій Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Кравчишин Ігор Олексійович - керівник PR-департаменту НАК "Нафтогаз України", а також довірена особа кандидата в народні депутати на позачергових парламентських виборах 2019 року Романа Грищука.

Кучеренко Тетяна Євгенівна - можливо, власниця ТОВ "Бізнес Комплект Продукт".

Басовський Володимир Олександрович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Святослава Юраша, перший глава Громадської бюджетної комісії при КМДА.

Ісаєва Дар'я Владиславівна - світський хронікер чоловічого глянцевого журналу Proman Ukraine.

Слюсарев Тихон Олександрович - засновник ТОВ "Алти-Бізнес", брат екскандидата в народні депутати від ВО "Батьківщина" Івана Слюсарева.

Скрипникова Катерина Сергіївна - керівниця благодійного фонду "Повертайся до життя" і ТОВ "Арт Сек'юріті Груп".

Карабаєв Таніель Таіровіч - колишній начальник Дніпровського райздрава.

Смирнова Віка В'ячеславівна - співзасновниця ГО "Центр політико-правової освіти".

Карельських Денис Ігорович - почесний працівник архітектури і будівництва, колишній директор ТОВ "Каргон".

Венгелевская Лоліта Миколаївна - схоже, випускниця Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва ім. Л. Утьосова.

Гурин Микола Володимирович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Святослава Юраша.

Лактіонова Тетяна Юріївна - начальниця управління соціального захисту Солом'янської РДА.

Ромась Михайло Олександрович - голова ГО "Центр захисту прав суспільства Голосієво".

Невмержицький Віталій Петрович - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Максима Перебийніс.

Литвинова Ірина Анатоліївна - помічник народного депутата України від партії "Слуга народу" Богдана Яременка, з 2016 року консультант у Верховній Раді.

Казанік Максим Олександрович - засновник і керівник декількох комерційних компаній, творець і керівник благодійного фонду "Об'єднання" Самопоміч ".

Батьово Алла Ігорівна - сімейна лікарка, співробітниця некомерційного КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1".

Калугін Сергій Олександрович - або футболіст, або саєнтолог, або ж помічник народного депутата VII скликання Андрія Павловського від фракції БЮТ.

Кузняк Олександр Володимирович - довірена особа кандидата в народні депутати на виборах 2019 року Анни Пуртова від фракції "Слуга народу".

Загінай Юлія Віталіївна - колишня співробітниця групи компаній "Наша карта" і ресторану "Сейф" народного депутата України від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Єрофєєв Андрій Сергійович - координатор проєктів Громадського бюджету Києва.

Мохова Надія Володимирівна - столична адвокатка, яка працює в Київській міській кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Подолян Павло Сергійович - можливо, засновник і керівник декількох транспортних компаній, або фізособа-підприємець, що працює в Солом'янському районі Києва як ресторатор.

Леонов Юрій Петрович - можливо, начальник відділу земельних відносин київського КП "Спецжитлофонд".

Григор'єва Оксана Володимирівна - ймовірно, керівниця ГО "Молодіжний центр Атлантичної ради України" і співзасновниця ГО "Група взаємодопомоги".

Шашкина Людмила Олексіївна - член Громадської ради при Дніпровській РДА.

Шимко Олександр Григорович - ймовірно, перший заступник начальника Комунальної служби перевезень КМДА.

Шевченко Андрій Володимирович - або підприємець, або київський нотаріус, або ж колишній начальник Регіональної експертно-технічної лабораторії ДП "Київський експертно-технічний центр".

Козак-Русинка Анна Валеріївна - політологиня, в цьому році закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Головатенко Ірина Олександрівна - помічниця-консультантка народного депутата України від партії "Слуга народу" Романа Грищука.

Сергєєва Юлія Михайлівна - адвокатка, координаторка проєктів "Маю право", правозахисниця.

Кузьменко Євген Андрійович - можливо, засновник і бенефіціар декількох компаній, що спеціалізуються на придбанні, продажу, управлінні нерухомістю.

Гетьман-Гнідунець Лариса Олександрівна - підприємеця, популяризаторка спорту.

Никифоров Карен Сергійович - помічник-консультант народного депутата від "Слуги народу" Святослава Юраша.

Галецька Руслана Віталіївна - за деякими даними, представниця благодійного фонду "Дзвін надії", що потрапила в список за протекцією нардепа Богдана Яременка.

Богдан Ірина Миколаївна - людина з таким ПІБ була помічником-консультантом нардепа VII і VIII скликань ВР Віктора Пинзеника (який в Раду минулого скликання пройшов від "Блоку Петра Порошенка", а позаминулого - від партії "УДАР" Віталія Кличка).

Сирота Святослав Анатолійович - співзасновник і керівник благодійної організації "БФ арбітрів, спортсменів і ветеранів спорту".

Горбань Дмитро Андрійович - завідувач травмпункту Київської міської клінічної лікарні № 6.

Заїка Анжела Вадимівна - співробітниця Офісу простих рішень і результатів, помічниця-консультантка депутата Київради VIII скликання Сергія Башлакова.

Поповиченко Олександр Михайлович - помічниця-консультантка (на платній основі) нардепа Людмили Буймистер.

Степенко Олександр Миколайович - засновник низки фірм, які фігурують в історії з "комп'ютером Дениса Комарницького" і розкраданням бюджетних коштів киян.

Попович Вікторія В'ячеславівна - багаторічна керівниця ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія Обрій".

Устенко Олександр Сергійович - помічник-консультант народного депутата України Романа Грищука.

Пряженкова Наталія Олександрівна - помічниця-консультантка нардепа Павла Павлиш (фракція "Слуга народу").

Кулеба Анастасія Володимирівна - засновниця і керівниця благодійної організації "Вільна платформа комунікацій".

Савенко Данило Миколайович - людина з таким ПІБ працює головним спеціалістом відділу управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель Держагентства автомобільних доріг.

Юхименко Вікторія Василівна - можливо, приватна підприємеця (ФОП), основний вид діяльності - надання в оренду або експлуатацію нерухомості.

Сенча Володимир Сергійович - повний тезка в 2018 році балотувався до Київради VIII скликання за списком партії "Сила громад" Антона Яценка (№ 3). На той момент він вказав в біографії, що є юрист-консультантом в компанії "АКТІО".

Васюков Роман Олександрович - можливо, колишній віцемер Миколаєва, який звільнившись навесні 2014 року через миколаївську мерію, зайнявся бізнесом і переїхав до Києва.

Конопелько Микола Володимирович - громадський діяч, який разом з відомим доктором Євгеном Комаровський недавно заснував громадську ініціативу "Здоровий місто".

Кухаренко Яніна Дмитрівна - можливо, столичне фізособа-підприємець (торгівля через Інтернет і поштові сервіси).

Тесленко Наталія Олександрівна - можливо, заступниця декана з наукової роботи факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету.

Сиротенко Роман Олександрович - представник Київської міської організації "Слуги народу" в Київській ТВК. Повний тезка Сиротенко - судовий розпорядник у Верховному Суді.

Неустроєва Олена Олександрівна - можливо, київська дизайнерка.

Кушнір Богдан Сергійович - можливо, директор Другого Київського місцевого центру надання вторинної правової допомоги.