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28 вересня 2020, понеділок, 18:36 8
Вибори 2020-09-28T20:45:03+03:00
Українські Новини
Список кандидатів у мери столиці поповнився Шаховим, Смешком, Петруком і Гольдарбом

Список кандидатів у мери столиці поповнився Шаховим, Смешком, Петруком і Гольдарбом

Кира Молчанова
Мер Києва, КМДА, Ігор Смешко, Місцеві вибори, Сергій Шахов, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори
Будівлю КМДА підсвітили синьо-жовтими. Фото: КМДА
Будівлю КМДА підсвітили синьо-жовтими. Фото: КМДА

Київська міська виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів на посаду мера столиці: депутата Верховної Ради Сергія Шахова (депутатська група "Довіра"), колишнього голови Служби безпеки України (СБУ) Ігоря Смешка, інженера і транспортного експерта Віктора Петрука та лідера партії "Союз лівих сил" Максима Гольдарб.

Відповідні постанови опубліковані на сторінці комісії на сайті Київської міської ради, передають Українські Новини.

Таким чином, на 28 вересня Київський тервиборчком зареєстрував всього 17 кандидатів в мери столиці.

Шахов балотується від партії "Наш край", Смешко - від партії "Сила і честь", Петрук - від "Громадянського руху "Хвиля", Гольдарб - самовисуванець.

Всі кандидати зареєстровані 26 вересня.

При цьому 3 кандидатам відмовлено в реєстрації - Віктору Леоненку, Віталії Стрілець та Івану Войцеховському.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Київський тервиборчком зареєстрував 5 кандидатів на посаду мера столиці: колишнього депутата Ради Миколи Томенка, ексголову Київміськради Олександра Омельченка, депутата Київради Сергія Гусовського, колишнього депутата Ради Юрія Левченка, а також ексголова Київміськради Олександра Попова.

24 вересня Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва телеведучого Сергія Притулу, депутата Ради Олексія Кучеренка (фракція партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), колишнього тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції (листопад 2019 - травень 2020) Єгора Фірсова, а також самовисуванка підприємця Діану Гранцеву.

Раніше Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва чинного мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка, депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук, колишнього заступника міністра економіки Михайла Поживанова і власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського.

Місцеві вибори призначено на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня.

Висування кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови відбувається з 15 до 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації.

Грошова застава на виборах мера Києва складає 469 тис. гривень.

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