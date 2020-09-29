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29 вересня 2020, вівторок, 09:53 17
Силові структури 2020-09-29T11:45:03+03:00
Українські Новини
Кандидати в мери не зверталися в Нацполіцію з проханнями про охорону, - Клименко

Кандидати в мери не зверталися в Нацполіцію з проханнями про охорону, - Клименко

Надежда Комендантова
Нацполіція, Охорона, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, кандидати в мери
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

Кандидати в мери не зверталися до Національної поліцію з проханнями про надання їм охорони у той час, як "Слуга народу" зареєструвала 32 тис. кандидатів на місцеві вибори.

Про це повідомив глава Нацполіціі Ігор Клименко в ефірі телеканалу ICTV 28 вересня ввечері, передають Українські Новини.

"Поки що немає (ніхто не звертався)", - сказав Клименко.

Він не виключив, що першим таким кандидатом стане чинний мер Умані Черкаської області та ймовірний кандидат в мери Олександр Цебрій.

Клименко повідомив, що, якщо такі звернення будуть надходити в поліцію, то відомство буде діяти в рамках закону.

Як повідомляли Українськi Новини, за останню добу співробітники Національної поліції відкрили 8 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого процесу. Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Вибори депутатів парламенту Криму, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької і Луганської областей не проводяться.

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Тим часом, більшість українців вважає, що  невеликі підтасування не вплинуть на місцеві вибори.

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