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29 вересня 2020, вівторок, 12:51 24
Економіка 2020-09-29T14:00:02+03:00
Українські Новини
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців у жовтні

У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців у жовтні

Валерия Драгомирова
Нафтогаз, Ціна на газ, НАК
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла на жовтень ціну на природний газ для населення на рівні 4,7 гривні / куб. м (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставлення) в порівнянні з вереснем.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Також Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціну за тарифом "Річний" на рівні 5,24 гривні / куб. м газу (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставлення).

Як повідомляли Українські Новини, з 1 серпня в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запущений ринок газу для побутових споживачів.

Кабінет Міністрів визначив "постачальником останньої надії" на ринку газу ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз України "терміном на 3 року.

Також Кабмін обмежив ціну продажу газу "постачальником останньої надії" середньоарифметичним значенням ціни на німецькому газовому хабі NCG.

Раніше Шмигаль розповів, якою буде ціна на газ в жовтні.

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