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01 серпня 2020, субота, 15:17 12
Економіка 2020-08-01T16:30:01+03:00
Українські Новини
Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення

Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення

Надежда Комендантова
Газ, Нафтогаз, Газ для населення, Ціни на газ
Ціна на газ Фото: UBR.ua
Ціна на газ Фото: UBR.ua

Після того, як "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення в липні, в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню та запущений ринок для побутових споживачів.

Дане рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 1 липня, передають Українські Новини.

Законом "Про ринок природного газу" передбачається, що з 1 серпня побутові споживачі зможуть самостійно обирати собі постачальника природного газу.

У свою чергу постачання газу здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем.

Також законом передбачається рівність прав на ввезення і вивезення природного газу на/з території України, а також відповідальність суб'єктів ринку газу за порушення правил діяльності на ринку.

Крім того, був визначений "постачальник останньої надії", який не має права відмовити в укладанні договору про постачання газу на обмежений період часу (не більше 60 днів).

Після закінчення цього терміну "постачальник останньої надії" зобов'язаний припинити постачання природного газу споживачу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів визначив "постачальником останньої надії" на ринку газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" строком на 3 роки.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) спростила процедуру зміни постачальника газу для населення з 1 липня.

Також Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.

Тим часом, в Україні з серпня зміняться правила регулювання цін на газ для населення.

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