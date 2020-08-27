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  • "Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні/куб. м.
27 серпня 2020, четвер, 12:10 10
Економіка 2020-08-27T13:30:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні/куб. м.

"Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні/куб. м.

Григорий Яковенко
Газ, Підвищення ціни на газ, Ціни на газ, Ціни на газ для населення
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на 45%, або на 1,46 гривні/куб. м до 4,7 гривні/куб. м (з ПДВ) на вересень  порівняно з серпнем.

Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Вереснева ціна на природний газ в рамках тарифу "Місячний" становить 4,7 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", — сказано в ньому.

Зазначається, що зростання цін обумовлене підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно проходить напередодні опалювального сезону.

У компанії підкреслили, що в цьому році збільшення цін є відносно помірним, з огляду на великі запаси газу в українських підземних сховищах газу.

Як повідомляли Українські Новини, новий ринок газу. Які тарифи і умови чекають українців.

Також "Нафтогаз" підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ.

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