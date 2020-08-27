"Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні/куб. м.

ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на 45%, або на 1,46 гривні/куб. м до 4,7 гривні/куб. м (з ПДВ) на вересень порівняно з серпнем.

Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Вереснева ціна на природний газ в рамках тарифу "Місячний" становить 4,7 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", — сказано в ньому.

Зазначається, що зростання цін обумовлене підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно проходить напередодні опалювального сезону.

У компанії підкреслили, що в цьому році збільшення цін є відносно помірним, з огляду на великі запаси газу в українських підземних сховищах газу.

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Також "Нафтогаз" підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ.

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