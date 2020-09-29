Давно хотів подивитися на Україну з відстані: Гончарук поїхав в США

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, який раніше порушував правила карантину, гуляючи набережною без маски, полетів в США. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині. Там буде відбуватися багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни. Та й давно хотів подивитися на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, тому що коли перебуваєш в потоці нашого щоденного політичного трешу, часто емоції беруть верх", - написав він. Гончарук додав, що думками буде обов'язково ділитися, а деякі з них втілить в життя після повернення. "Повернуся сильніше. Все буде добре. Не перемикайтеся!" - додав експрем'єр. Він не повідомив, причину через яку поїхав в США. Як повідомляли Українськi Новини, депутат ВР Ігор Палиця (депутатська група "За майбутнє") вважає колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова (2010-2014) більш професійним прем'єром, ніж нинішнього Дениса Шмигаля або колишнього Олексія Гончарука. Раніше колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів Португалію з Володимиром Карплюком - колишнім скандальним мером Ірпеня.