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29 вересня 2020, вівторок, 11:24 8
Зовнішня політика 2020-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
Давно хотів подивитися на Україну з відстані: Гончарук поїхав в США

Давно хотів подивитися на Україну з відстані: Гончарук поїхав в США

Валерия Драгомирова
США, Сполучені Штати Америки, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, який раніше порушував правила карантину, гуляючи набережною без маски, полетів в США.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині. Там буде відбуватися багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни. Та й давно хотів подивитися на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, тому що коли перебуваєш в потоці нашого щоденного політичного трешу, часто емоції беруть верх", - написав він.

Гончарук додав, що думками буде обов'язково ділитися, а деякі з них втілить в життя після повернення.

"Повернуся сильніше. Все буде добре. Не перемикайтеся!" - додав експрем'єр.

Він не повідомив, причину через яку поїхав в США.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат ВР Ігор Палиця (депутатська група "За майбутнє") вважає колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова (2010-2014) більш професійним прем'єром, ніж нинішнього Дениса Шмигаля або колишнього Олексія Гончарука.

Раніше колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів Португалію з Володимиром Карплюком - колишнім скандальним мером Ірпеня.

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