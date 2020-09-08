Депутат Ради Палиця ("За майбутнє") вважає Азарова більше професійним прем'єром, ніж Шмигаля або Гончарука

Депутат Верховної Ради Ігор Палиця (депутатська група "За майбутнє") вважає колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова (2010-2014) більш професійним прем'єром, ніж нинішнього Дениса Шмигаль або колишнього Олексія Гончарука.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", передають Українські Новини.

"Азаров був професіонал, причому з великої літери. Якщо порівнювати за професіоналізмом, скажімо, Азарова зі Шмигалем або Гончаруком, то їх не можна на одну сходинку навіть поставити", - сказав він.

На думку депутата, Азаров хоч і робив помилки, але його рішення були зважені і в інтересах держави.

Також Палиця наголосив, що шкодує про своє голосування за Гончарука і за Шмигаль.

"Я і сьогодні голосував за Гончарука - і шкодую. Голосував за Шмигаль - і шкодую. Тому що уряд має працювати. Не може бути країна без уряду. Мої принципи такі, що має працювати державна система, машина ... Азаров робив якісь помилки, давав якісь преференції "донецьким", своїм улюбленцям. Але дуже багато рішень Азарова були державні. І це я можу спокійно сказати, як би це може комусь не подобалося", - зазначив парламентарій.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні 2020 року Рада Європи зняла санкції з Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького (2012-2014).

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