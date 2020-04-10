Гончарук та Шабунін гуляють набережною у Києві без масок, порушуючи правила карантину

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, прогулюючись набережною Дніпра в Києві, порушили встановлені Кабінетом Міністрів обмежувальні заходи під час карантину.

Відеозапис, що підтверджує даний факт, булв опублікована на Youtube-каналі проекту "Правовий контроль".

"У Києві прогулюються набережною екс-прем'єр міністр України Олексій Гончарук та відомий псевдоантикоррупціонер Віталій Шабунін. Норм карантину вони не дотримуються так як не використовують маски у громадських місцях", - йдеться в повідомленні.

https://www.youtube.com/watch?v=fF_z8hV7yAE" frameborder="0" allowfullscreen>

Крім того, на відео зафіксовано, як Гончарук, побачивши камеру, намагався вирвати її з рук журналіста.

Нагадаємо, 12 березня Кабмін ввів загальнонаціональний карантин для запобігання епідемії коронавірусу COVID-19.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне та міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці та носити індивідуальні засоби захисту.

Крім того, громадянам потрібно носити з собою документи, вулицями можна пересуватися лише вдвох, собаку можна вигулювати лише одній людині, а люди старше 60 років повинні самоізолюватися.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон під час карантину, в якому передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.

Також Кабмін ввів правила перебування на "безкоштовній" обсервації. Під час обсервації заборонено передавати та вживати алкоголь.