Гончарук полетів з України з колишнім мером Ірпеня Карплюком

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів Португалію з Володимир Карплюк - колишнім скандальним мером Ірпеня.

Про це написала журналіст і викладач Ірина Федорів в блозі на сайті "Української правда" .

"Журналісти одного з сайтів зафіксували фото на борту літака, який летить в Лісабон, де експрем'єр вилітає з країни... з ексмером Ірпеня Володимиром Карплюком! Карплюка журналісти, на відміну від прем'єра, не розпізнали. Ми завжди раді допомогти українцям дізнатися правду", - йдеться в ньому.

Карплюк залишив Україну після парламентських виборів, перед якими він влаштував незаконний склад агітаційних матеріалів БПП в приміщенні Ірпінської міськради.

Видання зазначає з посиланням на власні джерела, що Карплюк повернувся в Україну після того, як екс-прем'єр Гончарук дав йому гарантії, що його не посадять.

Також повідомляється, що Гончарук на заході представив депутатку Ірпінської міської ради Анастасію Попсуй, як свою радницю. Гончарук все заперечував, проте пізніше на офіційному заході на Грушевського в конференц-залі Верховної Ради Попсуй виступає як радниця прем'єра.

Журналістка з регіону Михайлина Скорик подала запит, аби з'ясувати, чи оформили Попсуй офіційно. Проте офіційного призначення не було, Гончарук її представляв як радницю, але офіційно не було призначення.

Журналісти з'ясували, що радниця Попсуй "колядувала" бюджетні гроші, аби добудувати недобудови в Ірпені. А ці недобудови залишив в Ірпені депутат з команди Карплюка, який взяв в людей гроші і втік. Саме Карплюк рекомендував людям його як надійного забудовника.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада висловила Гончаруку недовіру і він пішов у відставку.

В Ірпінський міський суд Київської області 24 лютого направлений обвинувальний акт стосовно колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.