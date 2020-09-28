"Слуга народу" зареєструвала 31,5 тис. кандидатів на місцеві вибори

Політична партія "Слуга народу" зареєструвала 31 527 кандидатів, які претендують на місцевих виборах 2020 на посади депутатів місцевих рад , а також мерів і глав об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у всіх регіонах України.

Про це на презентації підсумків висунення кандидатів на чергових місцевих виборах повідомив голова партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, передають Українські Новини.

"Слуга народу" веде на місцеві вибори більш як 30 тис. кандидатів у всіх регіонах України", - сказав він.

За його словами, така кількість - це 73% від максимально можливої ​​кількості кандидатів.

Серед кандидатів 1,5 тис. Йдуть в обласні ради, 5,3 тис. - до районних, 10,3 тис. - в міські, 6,8 тис. - в сільські, 7,6 тис. - в селищні.

У мери міст, сіл і селищ йдуть 952 кандидати від "Слуги народу", з яких 280 претендентів на пости міських голів, 313 кандидатів від партії балотуються в глави селищ, ще 359 беруть участь у виборах сільських голів.

Як повідомляли Українськi Новини, 31 серпня "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом у мери Одеси коміка Олега Філімонова, Харкова - голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, Дніпра - головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка, Тернополя - коміка Віктора Гевко.

Раніше в Мін'юсті поскаржилися на "бум клонів" на місцевих виборах.

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