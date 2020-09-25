У Мін'юсті поскаржилися на "бум клонів" на місцевих виборах

Ініціювати зміну форми бюлетеня через реєстрацію на місцевих виборах великої кількості кандидатів-однофамільців хоче Мін'юст. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook. "Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена і прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає. І хоча відповідну зміну буде відображено в офіційній передвиборчій автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивної передвиборчу технологію менш ефективною", - написав він. Мін'юст запропонує Верховній раді внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати недавню зміну ПІБ безпосередньо в бюлетені. Також проблемою стала велика кількість охочих змінити інформацію про партії та їх регіональних підрозділах в останні дні перед дедлайном на реєстрацію кандидатів. Ці місцеві вибори пройдуть в жовтні за новими правилами. Також на виборах голосувати можна за місцем проживання, а не прописки.