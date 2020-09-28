Суд залишив підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка під вартою, - захист

Юрист Леонід Маслов з групи захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка повідомив, що Шевченківський районний суд Києва залишив Антоненка, якому в серпні вручили обвинувальний акт, під вартою. Про це Маслов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Рішення про зміну запобіжного заходу приймається Голуб (суддя) одноосібно (хоча радяться всі разом). Вона відмовила. Оголосила, що рішення підлягає апеляційному оскарженню", - написав він. Таким чином, клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Антоненку з утримання під вартою на особисте зобов'язання задоволено не було. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці зняли електронний браслет з підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Раніше Печерський районний суд Києва продовжив на 2 місяці арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, а також обов'язки Яни Дугарь. 20-го липня 2020-го року пройшла 4-а річниця вбивства журналіста Павла Шеремета.