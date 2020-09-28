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28 вересня 2020, понеділок, 23:34 4
Судова влада 2020-09-29T01:15:02+03:00
Українські Новини
Суд залишив підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка під вартою, - захист

Суд залишив підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка під вартою, - захист

Александр Савич
Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета, Леонід Маслов, Андрій Антоненко, справа Шеремета
Андрій Антоненко залишиться під вартою. Фото: НВ
Андрій Антоненко залишиться під вартою. Фото: НВ

Юрист Леонід Маслов з групи захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка повідомив, що Шевченківський районний суд Києва залишив Антоненка, якому в серпні вручили обвинувальний акт, під вартою.

Про це Маслов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Рішення про зміну запобіжного заходу приймається Голуб (суддя) одноосібно (хоча радяться всі разом). Вона відмовила. Оголосила, що рішення підлягає апеляційному оскарженню", - написав він.

Таким чином, клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Антоненку з утримання під вартою на особисте зобов'язання задоволено не було.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці зняли електронний браслет з підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив на 2 місяці арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, а також обов'язки Яни Дугарь.

20-го липня 2020-го року пройшла 4-а річниця вбивства журналіста Павла Шеремета.

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