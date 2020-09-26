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  • Як зміняться ціни в разі різкого подорожчання долара. Аналітики дали прогноз на 2021
26 вересня 2020, субота, 05:30 6
Економіка 2020-09-26T06:30:02+03:00
Українські Новини
Як зміняться ціни в разі різкого подорожчання долара. Аналітики дали прогноз на 2021

Як зміняться ціни в разі різкого подорожчання долара. Аналітики дали прогноз на 2021

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, прогноз курсу долара 2021
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

У той час, як восени курс долара в Україні почав зростати, за прогнозом курсу валют його вартість в Україні в 2021 може досягти позначки в 30 гривень. Водночвс багато фінасових аналітиків не прогнозують різких стрибків валюти в 2021 році. Про прогноз курсу долара до гривні на наступний рік пише Обозреватель.

Яким буде курс долара в 2021-му

Oxford Eсonomics днями переглянув свої оцінки ситуації в Україні. Вони вважають, що відносини з МВФ можуть погіршитися, а це створює великі макрофінансові ризики. "Втрата імпульсу до реформ після недавніх перестановок у Кабінеті міністрів і НБУ може все ж напружити відносини з МВФ під час поточної резервної програми", – йдеться у звіті.

Внаслідок чого аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні в 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

З огляду на це наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко зі свого боку впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший – матимемо плавне зростання в наступному році й дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант – може отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – вважає Володимир Мазуренко.

Ситуація буде залежати від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій у країни, що розвиваються, і т. д.

Аналітик Єгор Комов упевнений, що курс буде коливатися наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$. "Я не думаю, що будуть причини для значної девальвації або ревальвації гривні. Загалом висока планова інфляція і значне зростання ВВП після падіння свідчить про те, що повинен значно подорожчати й долар. Однак в умовах усіх сформованих ситуацій, думаю, ми не будемо бачити значної девальвації", – прогнозує експерт.

Що і як може змінитися

Інфляція буде зростати вслід за курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости й ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками аналітика Володимира Мазуренка, за різкого подорожчання долара до 29 грн/$ зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 0,8 процентних пункту. Також будуть дорожчати бензин (вартість літра А-95 може зрости в ціні на 1,6 грн), газ (кубометр у разі подорожчання долара до 29 грн може вирости в ціні на 25-40 копійок).

Услід за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть рости в ціні й інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення й навіть холодна вода та електроенергія.

Як можуть змінитися ціни за курсу в 30 грн/$:

  • банани: з 27 до 31,9 грн за кг;
  • загальне зростання цін: із 5 до 7,3% у 2020 році;

Наприклад, кілограм бананів у супермаркетах у середньому коштує $ 1-1,1. Якщо зараз це 27 грн, то до кінця наступного року – 31,9 грн за кілограм.

Квартири й машини. В Україні ринок нерухомості і авто також прив'язаний до вартості долара. Усі ціни зафіксовані в американській валюті, хоча і сплачуються в гривнях. Наприклад, квартира в Києві, яка зараз продається за 810 тис. грн, – до 870 тис. грн.

Як повідомляли Українські Новини, економіст Тарас Козак не рекомендує  вкладати всі свої кошти в долари  або в євро. 

Також економіст дав прогноз щодо курс долара . Зимовець заявив, що поки складно сказати, коли долар зупиниться, але що він зупиниться - це точно.

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