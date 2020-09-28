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28 вересня 2020, понеділок, 18:33 7
Президент 2020-09-28T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський відвідає Донбас з верховним представником ЄС Боррелем і президентом Євроради Мішелем, - МЗС

Зеленський відвідає Донбас з верховним представником ЄС Боррелем і президентом Євроради Мішелем, - МЗС

Александр Савич
Донбас, Президент України, Володимир Зеленський, офіційний візит, Жозеп Боррель, Шарль Мішель
Президент Зеленський відвідає Донбас з Жозепом Боррелем і Шарлем Мішелем
Президент Зеленський відвідає Донбас з Жозепом Боррелем і Шарлем Мішелем

Хоча спільний візит керівників інститутів ЄС в Україні не зміг відбутися 26 вересня, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель і президент Європейської ради Шарль Мішель разом з Президентом Володимиром Зеленським найближчим часом відвідають Донбас поки більш ніж половина жителів підконтрольної території Донбасу негативно оцінюють роботу Президента України Володимира Зеленського.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Візит в Україну глави Європейської Ради Шарля Мішеля спільно з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем, який був запланований на 26 вересня 2020 і передбачав відвідування східних регіонів країни, відстрочений.

Україна і ЄС вже почали узгодження нових дат такого візиту, який залишається актуальним і важливим для обох сторін. Сподіваємося, що цей захід зможе відбутися вже скоро з урахуванням робочих графіків керівників інститутів ЄС і Президента України", - сказано у відповіді на запит агентства.

Візит довелося перенести у зв'язку з вимушеною самоізоляцією Мішеля через контакт з хворим на коронавірус COVID-19.

Після отримання ним негативного результату тесту Європейська рада вирішила провести своє засідання 1-2 жовтня, оскільки призначене на 24-25 вересня не відбулося.

Водночас 1 жовтня в Брюсселі (Бельгія) повинен був відбутися саміт "Україна - ЄС".

У день, коли Мішель повинен був відвідати Донбас, він провів телефонну розмову із Зеленським і домовився перенести саміт на 6 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Боррель заявив, що ЄС – не благодійна організація і не банкомат. А найкращий спосіб підтримати Україну — це допомогти в реформуванні країни.

Пізніше представництво Європейського союзу в Україні прибрало з розміщеного на сайті матеріалу прибрало заяву верховного представника ЄС Борреля що "ЄС не є благодійною організацією або банкоматом".

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