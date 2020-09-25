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25 вересня 2020, пʼятниця, 19:58 16
Політика 2020-09-25T20:30:02+03:00
Українські Новини
В Євросоюзі Зеленському заявили, що вони — не благодійна організація і не банкомат

В Євросоюзі Зеленському заявили, що вони — не благодійна організація і не банкомат

Ольга Фандорина
Євросоюз, Європейський Союз, Жозеп Боррель
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що найкращий спосіб підтримати Україну для нас — це допомогти в реформуванні країни. Про це йдеться в повідомленні на сторінці представництва ЄС в Україні про підсумки візиту Борреля в Україну, передають Українські Новини.

"...Повинно бути зроблено багато роботи разом, щоб повністю скористатися перевагами співпраці в рамках угоди про асоціацію і глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Як я вже сказав Президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращий спосіб підтримати Україну для нас — це допомогти в реформуванні країни", — сказав верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель.

Боррель зазначив, що тільки українці власноруч можуть втілити ці реформи.

Верховний представник ЄС вважає, що найкращим способом стабілізувати регіон сусідства є стабільна, багата і демократична Україна.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці квітня Європейська комісія схвалила пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Сторонами повинен бути узгоджений і підготовлений меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною і ЄС, яка повинна містити фінансові умови і умови структурної політики для виплати відповідних траншів.

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