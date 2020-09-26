Представництво ЄС в Україні прибрало з сайту слова про "ЄС - не банкомат"

Представництво Європейського союзу в Україні прибрало з розміщеного на сайті матеріалу заяву верховного представника ЄС Борреля що "ЄС не є благодійною організацією або банкоматом".

Про це свідчать відповідні внесені зміни до тексту статті на сайті представництва про підсумки візиту Борреля до України, передають Українські Новини.

"Має бути ще багато зроблено разом, щоб повною мірою скористатися перевагами цієї співпраці в рамках Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Для нас найкращий спосіб підтримати Україну - допомогти реформувати країну. Але здійснити ці реформи можуть тільки самі українці. Стабільна, процвітаюча і демократична Україна - кращий спосіб стабілізувати наше сусідство", - заявляє Боррель у тексті відредагованої статті.

У видаленому реченні, яке могло бути в наведеному вище фрагменті другим, також була заява, що "найкращий спосіб підтримати Україну для нас (ЄС) - це допомогти в реформуванні країни".

Решта тексту статті верховного представника ЄС залишилася без змін.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці квітня Європейська комісія схвалила пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Сторонами повинен бути узгоджений і підготовлений меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною і ЄС, яка повинна містити фінансові умови і умови структурної політики для виплати відповідних траншів.

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