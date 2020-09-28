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28 вересня 2020, понеділок, 13:40 11
Президент 2020-09-28T15:30:03+03:00
Українські Новини
Більш ніж половина жителів підконтрольних територій Донбасу негативно оцінюють роботу Зеленського, — соцопитув

Більш ніж половина жителів підконтрольних територій Донбасу негативно оцінюють роботу Зеленського, — соцопитування

Елена Новикова
Донбас, Володимир Зеленський, соцопитування
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com

65,6% респондентів, опитаних Української соціологічною групою серед жителів підконтрольної території Донецької області та 56,7% — Луганської негативно оцінюють роботу Президента Володимира Зеленського, тоді як 20% переселенців в Україні хочуть повернутися додому, а 39% - ні.

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

У Донецькій області 35,7% опитаних негативно оцінили роботу Зеленського на посаді Президента, 29,9% - швидше негативно, 16,4% - швидше позитивно, 2,9% - позитивно, а 15,1% не змогли відповісти.

У Луганській області 31,4% респондентів оцінили роботу Зеленського швидше негативно, 25,3% - негативно, 15,4% - швидше позитивно, 1,9% - позитивно, ще 26% не змогли відповісти.

Крім того, 74,8% опитаних жителів Донецької області і 71,5% в Луганській вважають, що керівництво країни веде Україну в неправильному напрямку.

Опитування проводилося методом індивідуального інтерв'ю 2-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів підконтрольних територій Донецької області та 800 - Луганської.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3% в результатах у Донецькій області та 3,5% - Луганської.

Як повідомляли Українські Новини, майже половина українців вважають найбільшою проблемою для країни корупцію, а 43% - війну на Донбасі.

Також майже половина українців підтримують надання Донбасу автономії.

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