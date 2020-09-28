Херсонський губернатор Гусєв купив квартиру в кредит

Голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв купив квартиру в кредит. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам. "Зараз ми з дружиною придбали в кредит квартиру. Попередню угоду підписали ще у 2018 році, коли я працював в банківській сфері й міг собі це дозволити", - повідомив Гусєв. Він зазначив, що протягом останнього року не зміг здійснювати платежі й дружина взяла кредит. "Це найбільше придбання нашої сім'ї", - додав губернатор. Глава області також повідомив, що пересувається на автомобілі Toyota Camry 2007 року випуску. Як повідомляли Українські Новини, Гусєв заявив, що 28-кілограмовий кавун, який він подарував прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час його візиту в регіон, з'їли всім складом Кабінету Міністрів на засіданні уряду. Також 7 жовтня Херсонська область має намір представити концепцію нового українського села в Кабінеті Міністрів. Крім того, Херсонська область вже побудувала ряд об'єктів в рамках національної програми Президента "Велике Будівництво". Тим часом голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що не має наміру брати участь в місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня.