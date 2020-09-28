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28 вересня 2020, понеділок, 18:25 6
Економіка 2020-09-28T19:15:02+03:00
Українські Новини
Херсонський губернатор Гусєв купив квартиру в кредит

Херсонський губернатор Гусєв купив квартиру в кредит

Кира Молчанова
Кредит, Губернатор, Квартира, Юрій Гусєв
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev

Голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв купив квартиру в кредит.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Зараз ми з дружиною придбали в кредит квартиру. Попередню угоду підписали ще у 2018 році, коли я працював в банківській сфері й міг собі це дозволити", - повідомив Гусєв.

Він зазначив, що протягом останнього року не зміг здійснювати платежі й дружина взяла кредит.

"Це найбільше придбання нашої сім'ї", - додав губернатор.

Глава області також повідомив, що пересувається на автомобілі Toyota Camry 2007 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, Гусєв заявив, що 28-кілограмовий кавун, який він подарував прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час його візиту в регіон, з'їли всім складом Кабінету Міністрів на засіданні уряду.

Також 7 жовтня Херсонська область має намір представити концепцію нового українського села в Кабінеті Міністрів. Крім того, Херсонська область вже побудувала ряд об'єктів в рамках національної програми Президента "Велике Будівництво".

Тим часом голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що не має наміру брати участь в місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня.

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