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28 вересня 2020, понеділок, 16:45 12
Економіка 2020-09-28T19:15:04+03:00
Українські Новини
Херсонська область представить у Кабміні концепцію нового українського села

Херсонська область представить у Кабміні концепцію нового українського села

Кира Молчанова
Кабмін, українське село, концепція
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev

Херсонська область має намір представити концепцію нового українського села 7 жовтня в Кабінеті Міністрів.

Про це він в інтерв'ю Українським Новинам повідомив голова Херсонської обладміністрації Юрій Гусєв.

"Ми розробили концепцію нового українського села, і вже 7 жовтня ми плануємо представити її на рівні уряду", - сказав він.

Також він повідомив, що Херсонська область вже побудувала ряд об'єктів в рамках національної програми Президента "Велике Будівництво".

"У червні 2020 року під час робочої поїздки в Херсонську область Президент України урочисто відкрив поле "Дніпро" стадіону "Енергія" в Новій Каховці та це був перший повністю завершений об'єкт всеукраїнської програми "100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів". Зараз ми повністю завершили роботи вже на 9 таких об'єктах ", - сказав Гусєв.

Він додав, що керівництво країни доручило херсонській обласній владі закінчити будівництво першої черги мостопереходу ХБК-Таврійський.

"Негайно були відновлені роботи на об'єкті, а 17 вересня парламент проголосував за зміни до бюджету, якими передбачено 300 млн гривень на добудову мостопереходу. До 1 травня наступного року, як доручив Президент, ми повинні запустити рух по першій черзі мостопереходу ", - зазначив глава області.

Губернатор підкреслив, що поки залишається невирішеним питання реконструкції злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту" Херсон ", яка знаходиться в експлуатації понад 35 років і за цей час капітально НЕ ремонтувалась.

Як повідомляли Українські Новини, голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв не має наміру брати участь в місцевих виборах 25 жовтня.

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