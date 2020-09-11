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  • Потерпіла від наїзду тещі телеведучого Притули за тиждень до суду перенесла операцію, ще одну заплановано, а її син отримав психотравму, – захист
11 вересня 2020, пʼятниця, 15:39 4
Судова влада 2020-09-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Потерпіла від наїзду тещі телеведучого Притули за тиждень до суду перенесла операцію, ще одну заплановано, а ї

Потерпіла від наїзду тещі телеведучого Притули за тиждень до суду перенесла операцію, ще одну заплановано, а її син отримав психотравму, – захист

Петро Стуженко
ДТП, Сергій Притула, Юрій Сухов, Лілія Сопельник
Дорожно-транспортное происшествие (иллюстрация). Фото из открытых источников
Дорожно-транспортное происшествие (иллюстрация). Фото из открытых источников

Захист потерпілої від наїзду автомобілем тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник заявляє, що за тиждень до суду вона перенесла операцію, ще одну операцію заплановано найближчим часом, а її син після ДТП має психологічну травму.

Про це Українським Новинам повідомив представник потерпілих Юрій Сухов.

"Син більш-менш себе почуває, але у нього є психологічна травма", - сказав юрист.

Також він повідомив, що за тиждень до засідання суду у справі Сопельник потерпіла перенесла операцію і почуває себе не дуже добре. Ще одна операція має відбутися в найближчому майбутньому.

За словами захисника, потерпіла пересувається лише квартирою, однак він сподівається, що вона візьме участь у судовому засіданні 28 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, Дарницький районний суд Києва 28 вересня продовжить розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник про наїзд на автомобілі у серпні 2019 року на 2 людей у Києві.

Підозрювана в наїзді на людей теща кандидата в мери Києва Притули не з'явилася до суду. Суд у справі Сопельник було призначено на 20 серпня на 11:30. Вона звинувачується у скоєнні ДТП, через яку постраждали мати з дитиною.

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