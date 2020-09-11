Потерпіла від наїзду тещі телеведучого Притули за тиждень до суду перенесла операцію, ще одну заплановано, а її син отримав психотравму, – захист

Потерпіла від наїзду тещі телеведучого Притули за тиждень до суду перенесла операцію, ще одну заплановано, а ї

Захист потерпілої від наїзду автомобілем тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник заявляє, що за тиждень до суду вона перенесла операцію, ще одну операцію заплановано найближчим часом, а її син після ДТП має психологічну травму.

Про це Українським Новинам повідомив представник потерпілих Юрій Сухов.

"Син більш-менш себе почуває, але у нього є психологічна травма", - сказав юрист.

Також він повідомив, що за тиждень до засідання суду у справі Сопельник потерпіла перенесла операцію і почуває себе не дуже добре. Ще одна операція має відбутися в найближчому майбутньому.

За словами захисника, потерпіла пересувається лише квартирою, однак він сподівається, що вона візьме участь у судовому засіданні 28 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, Дарницький районний суд Києва 28 вересня продовжить розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник про наїзд на автомобілі у серпні 2019 року на 2 людей у Києві.

Підозрювана в наїзді на людей теща кандидата в мери Києва Притули не з'явилася до суду. Суд у справі Сопельник було призначено на 20 серпня на 11:30. Вона звинувачується у скоєнні ДТП, через яку постраждали мати з дитиною.

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