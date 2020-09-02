Зеленський назвав кандидата в мера Одеси коміка Філімонова "хорошим продуктом"

Президент Володимир Зеленський записав спільне відео до дня міста Одеси з коміком Олегом Філімоновим, якого "Слуга народу" висунула кандидатом у мери цього міста. Про це повідомляється на Facebook-сторінці президента.

"Одеса без Філімонова - не Одеса... Ми хочемо змінити Україну, ми хочемо міняти Одесу, але ні в якому разі не змінювати людей, внутрішню красу. Колорит Одеси не втратиться, а навпаки відновиться все те прекрасне, заради чого ми завжди приїжджали до Одеси ... ", - заявив президент.

Сам Філімонов зазначив, що дуже любить Одесу і одесити відповідають йому взаємністю.

"Всім, що в мене є, я зобов'язаний цьому місту".

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів у мери міст України: в списках коміки, лікарі та банкіри.

16 липня "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Ради Ірину Верещук.

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини