У Борислава Берези діагностували COVID-19

той час, як в Україні майже на третину збільшили кількість проведених ПЛР і ІФА тестувань . Коронавірусну інфекцію Covid-19 виявили у лідера "Еко партії Берези" і кандидата в мери Києва Борислава Берези у

Як передають Українські Новини, про це Береза ​​написав в своєму Telegram-акаунті.

За словами Берези, аналізи з позитивним результатом прийшли недавно. Через це було прийнято рішення разом з членами сім'ї піти на самоізоляцію.

"Всі зустрічі, особиста передвиборна активність і ефіри скасовуються, хоча ефіри по скайпу залишаться. Все інше ставимо на паузу", - написав він.

Береза ​​також зазначив, що коронавірус не зачепила його трьох дітей.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні зараження на коронавірус підтвердили у глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Також повідомлялося, що позитивний результат тесту на COVID-19 отримав безпартійний народний депутат Муса Магомедов.

Крім того, коронавірусом заразився член депутатської групи "За майбутнє" Іван Чайківський, який через хворобу йде на двотижневу самоізоляцію.

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