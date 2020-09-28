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28 вересня 2020, понеділок, 15:23 12
Політика 2020-09-28T17:15:03+03:00
Українські Новини
У Борислава Берези діагностували COVID-19

У Борислава Берези діагностували COVID-19

Константин Долгий
Борислав Береза, Коронавірус, кандидат в мери, ковід
Борислав Береза. Фото: Borislav Bereza / Facebook
Борислав Береза. Фото: Borislav Bereza / Facebook

Коронавірусну інфекцію Covid-19 виявили у лідера "Еко партії Берези" і кандидата в мери Києва Борислава Берези у той час, як в Україні майже на третину збільшили кількість проведених ПЛР і ІФА тестувань.

Як передають Українські Новини, про це Береза ​​написав в своєму Telegram-акаунті.

За словами Берези, аналізи з позитивним результатом прийшли недавно. Через це було прийнято рішення разом з членами сім'ї піти на самоізоляцію.

"Всі зустрічі, особиста передвиборна активність і ефіри скасовуються, хоча ефіри по скайпу залишаться. Все інше ставимо на паузу", - написав він.

Береза ​​також зазначив, що коронавірус не зачепила його трьох дітей.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні зараження на коронавірус підтвердили у глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Також повідомлялося, що позитивний результат тесту на COVID-19 отримав безпартійний народний депутат Муса Магомедов.

Крім того, коронавірусом заразився член депутатської групи "За майбутнє" Іван Чайківський, який через хворобу йде на двотижневу самоізоляцію.

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