У Борислава Берези діагностували COVID-19

Коронавірусну інфекцію Covid-19 виявили у лідера "Еко партії Берези" і кандидата в мери Києва Борислава Берези у той час, як в Україні майже на третину збільшили кількість проведених ПЛР і ІФА тестувань. Як передають Українські Новини, про це Береза написав в своєму Telegram-акаунті. За словами Берези, аналізи з позитивним результатом прийшли недавно. Через це було прийнято рішення разом з членами сім'ї піти на самоізоляцію. "Всі зустрічі, особиста передвиборна активність і ефіри скасовуються, хоча ефіри по скайпу залишаться. Все інше ставимо на паузу", - написав він. Береза також зазначив, що коронавірус не зачепила його трьох дітей. Як повідомляли Українські Новини, напередодні зараження на коронавірус підтвердили у глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Також повідомлялося, що позитивний результат тесту на COVID-19 отримав безпартійний народний депутат Муса Магомедов. Крім того, коронавірусом заразився член депутатської групи "За майбутнє" Іван Чайківський, який через хворобу йде на двотижневу самоізоляцію.