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23 вересня 2020, середа, 18:21 6
Верховна Рада і партії 2020-09-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
Ще один депутат Верховної Ради захворів на коронавірус

Ще один депутат Верховної Ради захворів на коронавірус

Константин Долгий
Верховна Рада, Верховна Рада України, За майбутнє, Коронавірус, коронавірус у депутата, коронавірус у чиновників, Іван Чайківський
Депутат Іван Чайківський. Фото: Іван Чайківський/Facebook
Депутат Іван Чайківський. Фото: Іван Чайківський/Facebook

На коронавірус нового типу захворів нардеп від групи "За майбутнє" Іван Чайківський у той час, як у депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Драбівського діагностували COVID-19

Як передають Українські Новини, про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Чайківського, напередодні йому стало відомо про зараження коронавірусом, тест на COVID-19 дав позитивний результат.

" Те, що іноді здається далеким, насправді набагато ближче. Особливо, якщо мова йде про хворобу. Змушений на 2-3 тижні попрацювати дистанційно", - написав депутат.

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк отримав позитивний ПЛР-тест на COVID-19. Народний депутат зазначив, що почуває себе добре.

Також коронавірусну інфекцію було виявлено у депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Романа Грищука. Він захворів разом зі своєю дружиною Анною, а з їх сином Тимофієм все добре.

Тим часом 22 вересня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 307 осіб до 20 335, померлих - на 5 до 330.

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