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25 вересня 2020, пʼятниця, 20:56 7
Верховна Рада і партії 2020-09-25T22:15:01+03:00
Українські Новини
COVID-19 виявили у безпартійного нардепа Магомедова

COVID-19 виявили у безпартійного нардепа Магомедова

Константин Долгий
Муса Магомедов, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, коронавірус у депутата
Муса Магомедов. Фото: Муса Магомедов/Facebook
Муса Магомедов. Фото: Муса Магомедов/Facebook

Тоді як в Україні за минулу добу смертність від COVID-19 зросла на третину, на коронавірус нового типу захворів народний депутат Верховної Ради Муса Магомедов, про що він розповів на своїй сторінці в Facebook.

З слів депутата, напередодні він відчув погіршення свого самопочуття, у нього піднялася температура і з'явилося легке запаморочення.

"Вирішив перестрахуватися і здав аналізи на COVID-19. Результат позитивний", — зазначив Магомедов.

Депутат додав, що зараз він продовжує зв'язуватися з усіма людьми, хто міг контактувати з ним останнім часом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше коронавірусом заразився народний депутат від групи "За майбутнє" Іван Чайківський, який в зв'язку з цим йде на дистанційну роботу і самоізоляцію.

Також повідомлялося, що діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили депутату партії "Слуги народу" Анатолію Драбовському, про що повідомив його колега з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Крім того, на коронавірус нового типу захворів депутат Іван Крулько з Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

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