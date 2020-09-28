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28 вересня 2020, понеділок, 11:30 13
Суспільство 2020-09-28T13:00:04+03:00
Українські Новини
МОЗ зменшило кількість тестів на коронавірус на третину за добу

МОЗ зменшило кількість тестів на коронавірус на третину за добу

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, Центр громадського здоров’я України, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Поки в Україні падає захворюваність на коронавірус, 27 вересня було проведено 16 533 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 31,3% менше у порівнянні з попередньою добою, і 3 779 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 21% менше, ніж 26 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 20 312 тестувань, з них 16 533 методом ПЛР, а також 3 779 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 226 508 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 28 вересня надійшло 2 576 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 266 768 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

Також сьогодні в Україні оновили зони карантину.

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