МОЗ зменшило кількість тестів на коронавірус на третину за добу

Поки в Україні падає захворюваність на коронавірус, 27 вересня було проведено 16 533 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 31,3% менше у порівнянні з попередньою добою, і 3 779 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 21% менше, ніж 26 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 20 312 тестувань, з них 16 533 методом ПЛР, а також 3 779 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 226 508 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 28 вересня надійшло 2 576 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 266 768 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

Також сьогодні в Україні оновили зони карантину.

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