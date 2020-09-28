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28 вересня 2020, понеділок, 09:24 12 Інфографіка
Суспільство 2020-09-28T10:39:21+03:00
Українські Новини
Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб

Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих, ковід
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 27 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 14, 7%, нових летальних випадків - на 33,9%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 671 до 201 305, кількість померлих від захворювання - на 37 осіб до 3 996 у порівнянні з попередньою добою, 26 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 28 вересня в Україні зареєстровано 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 996 летальних, 88 453 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 671 новий випадок захворювання, одужала 571 особа, померли 37 осіб.

Таким чином, 27 вересня показник нових хворих за добу був нижчим, ніж тих, що одужали - 2 671 проти 571.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 28 вересня становила 108 856 осіб, що на 1,9% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (22 143), Львівській (19 916) та Харківській областях (17 703).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 974 випадки;
  • Волинська область — 7 775 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
  • Донецька область — 3 046 випадків;
  • Житомирська область — 5 779 випадків;
  • Закарпатська область — 9 654 випадки;
  • Запорізька область — 3 773 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 077 випадків;
  • м. Київ — 22 143 випадки;
  • Київська область — 8 854 випадки;
  • Львівська область — 19 916 випадків;
  • Луганська область — 979 випадків;
  • Миколаївська область — 3 011 випадків;
  • Одеська область — 13 079 випадків;
  • Полтавська область — 1 972 випадки;
  • Рівненська область  — 12 145 випадків;
  • Сумська область — 3 813 випадків;
  • Тернопільська область — 13 139 випадків;
  • Харківська область — 17 703 випадки;
  • Херсонська область — 1 062 випадки;
  • Хмельницька область — 5 747 випадків;
  • Чернівецька область — 14 113 випадків;
  • Черкаська область — 3 759 випадків;
  • Чернігівська область — 3 996 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 28 вересня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 28 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

Тим часом сьогодні в Україні оновили зони карантину.

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Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб
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