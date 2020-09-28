Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб

За минулу добу, 27 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 14, 7%, нових летальних випадків - на 33,9%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 671 до 201 305, кількість померлих від захворювання - на 37 осіб до 3 996 у порівнянні з попередньою добою, 26 вересня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 28 вересня в Україні зареєстровано 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 996 летальних, 88 453 особи одужали. За добу зафіксовано 2 671 новий випадок захворювання, одужала 571 особа, померли 37 осіб. Таким чином, 27 вересня показник нових хворих за добу був нижчим, ніж тих, що одужали - 2 671 проти 571. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 28 вересня становила 108 856 осіб, що на 1,9% більше в порівнянні з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (22 143), Львівській (19 916) та Харківській областях (17 703). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 5 974 випадки; Волинська область — 7 775 випадків; Дніпропетровська область — 5 351 випадок; Донецька область — 3 046 випадків; Житомирська область — 5 779 випадків; Закарпатська область — 9 654 випадки; Запорізька область — 3 773 випадки; Івано-Франківська область — 13 445 випадків; Кіровоградська область — 1 077 випадків; м. Київ — 22 143 випадки; Київська область — 8 854 випадки; Львівська область — 19 916 випадків; Луганська область — 979 випадків; Миколаївська область — 3 011 випадків; Одеська область — 13 079 випадків; Полтавська область — 1 972 випадки; Рівненська область — 12 145 випадків; Сумська область — 3 813 випадків; Тернопільська область — 13 139 випадків; Харківська область — 17 703 випадки; Херсонська область — 1 062 випадки; Хмельницька область — 5 747 випадків; Чернівецька область — 14 113 випадків; Черкаська область — 3 759 випадків; Чернігівська область — 3 996 випадків. Кількість хворих на коронавірус станом на 28 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих. Тим часом сьогодні в Україні оновили зони карантину.