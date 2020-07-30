СБУ виявила розтрату 2 млн держкоштів через придбання неякісних тестів на Covid-19

Розтрату понад 2 млн гривень державних коштів внаслідок придбання неякісних тест-систем для діагностики коронавірусної інфекції Covid-19 Служба безпеки України виявила в Херсонській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність посадових осіб Державної установи "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України", причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом", - сказано в ньому.

За попередньою версією, держустанова уклало договір з однією з комерційних структур на поставку 35 тис. одиниць тест-систем.

"Встановлено, що придбані тести є не рекомендованими до використання в медустановах на підставі досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України, - сказано в повідомленні.

Наголошується, що протиправна діяльність посадових осіб могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров'ю громадян, а також завдало державі шкоду більш ніж на 2 млн гривень.

Зазначено, що за виявлення працівниками СБУ фактів протиправної діяльності громадян, яким провели діагностику неякісними медсредствами, проведено повторне дослідження стану їх здоров'я з використанням тестів, затверджених Центром громадського здоров'я.

За матеріалами СБУ в Херсонській місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ відкрила кримінальні провадження проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з коронавірусом.

Тим часом клініка VERDE Medical Clinic початку ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.