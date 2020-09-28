Харківський тервиборчком зареєстрував 15 кандидатів у мери. Повний список

Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області зареєструвала кандидатами в мери Харкова Геннадія Кернеса від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера від партії "Слуга народу" і ще 13 осіб.

Про це йдеться у відповіді тервиборчкому на запит Українських Новин.

Від Блоку Юлії Світличної "Разом" зареєстрований депутат Харківської міської ради Ігор Черняк; президент ГО "Українська Федерація Бразильського Джиу-джитсу", Георгій Лаговський від "Удару Віталія Кличка"; гендиректор колективного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Акварена"" Ігор Приходько від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; голова ГО "За свій вибір", Ірина Денисова від "За майбутнє".

Крім того, зареєстрований кандидатом у мери депутат Верховної Ради Олександр Фельдман від "Опозиційної платформи - За життя", співзасновник організації "Благодійний фонд Сергія Жадана" Олег Абрамичев від "Європейської Солідарності", перший проректор приватного ВНЗ "Харківська школа архітектури", голова ГО "Міські реформи" Олександра Нарижна від "Голосу".

Також зареєстрований Сергій Кушнарьов від "Перемоги Пальчевського" і Микита Соловйов від "Демократичної сокири".

Крім цього, зареєстровані самовисуванці: колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін, екскерівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський, ексдиректор "Харківміськгазу" Валерій Безлепкін, юрист Володимир Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, 15 осіб подали заяву на реєстрацію кандидатами в мери Харкова.

22 вересня Харківський тервиборчком отримав першу заявку на реєстрацію кандидатом в мери Харкова.

На цю мить чинний мер Геннадій Кернес знаходиться в німецькій клініці "Шаріте".

Відомо, що у Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легенів.

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