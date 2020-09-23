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23 вересня 2020, середа, 08:30 107
Медицина 2020-09-23T09:45:01+03:00
Українські Новини
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих

Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

В управлінні охорони здоров'я Тернопільської ОДА показали знімки, на яких можна побачити зміни легенів пацієнтів у результаті ураження коронавірусом. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства в Facebook. 

Так, повідомляється, що прогресування хвороби пов'язане з надмірною реакцією імунної системи.

"Якщо хвороба прогресує, це пов'язано з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Так виникає запалення, яке може вражати інші органи", - повідомили тернопільські лікарі.

Коментуючи томографічні знімки легень здорової і зараженої людини, медики звернули увагу на знімок хворого Covid-19, на якому зафіксовано, як легені покриваються "матовим склом".

Легкі здорові і уражені коронавірусів. Фото: Фейсбук управління охорони здоров'я Тернопільської ОДАЛегені здорові та уражені коронавірусом. Фото: Фейсбук управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА

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