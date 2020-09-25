Двоє людей загинули в пожежі житлового будинку в Харкові

В Харкові пожежу, що виникла 24 вересня в старовинному двоповерховому будинку на вулиці Конторській, рятувальникам вдалося загасити . В результаті пожежі загинули дві людини.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"24 вересня о 18:10 в Харкові на вулиці Конторській, 18 в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на 8 квартир виникла пожежа, в результаті якої загинули 2 людини. 25 вересня о 1:10 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучалися 56 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.

При цьому, що стало причиною загоряння встановлюється.

Пожежа в Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальники на даху. Фото: ДСНС

Стовп вогню видно з-за даху сусіднього будинку. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, на території Бориспільської виправної колонії №119 в Київській області сталася пожежа. Вогонь вдалося загасити, а причина загоряння поки невідома.

Також в Дарницькому районі Києва вдалося ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі, дим від якої заважав дихати жителям всього району, за дві доби.

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