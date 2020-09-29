Українці будуть отримувати по дві пенсії одразу: в Кабміні анонсували нову пенсійну реформу

В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальні пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника у той час, як подати заяву для автоматичного призначення пенсії уже можна онлайн

Такі плани в ефірі "Українського радіо" анонсувала глава міністерства соцполітики Марина Лазебна.

"Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли у тебе є власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець платите внески", - пояснила Лазебна, пише "Обозреватель".

На перших етапах роботи з зарплати співробітника будуть віднімати 2% і відкладати суму на особливий рахунок. Внаслідок чого внески дозволять людям, які вийшли на пенсію, отримувати вищі виплати. Лазебна пояснила, чому колишня система нарахування пенсій не може цього зробити сама.

"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень - це 3 000 пенсії", - додала міністр.

Пенсійна реформа в Україні вже запущена. Діє Міністерство соціальної політики. Пенсійний фонд поповнюється коштом податків. Однак цього мало, і в ПФУ постійний дефіцит.

Проблему має вирішити накопичувальна система нарахування пенсії. Тоді українців зобов'яжуть самим накопичувати на пенсію. При цьому збір податків в ПФУ теж нікуди не дінеться.

Пенсії в Україні в 2020.

Як повідомляли Українські Новини, в українців можуть вирахувати до 50% з пенсії.

Тим часом, українцям "світить" чергове підвищення пенсійного віку і нестача стажу: як можна отримати виплати.

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