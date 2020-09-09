Українцям "світить" чергове підвищення пенсійного віку і нестача стажу: що робити

У той час, як з 1 вересня в Україні зросли мінімальні пенсії за віком , в країні вже найближчим часом доведеться розглянути питання перегляду пенсійного віку. Демографічна ситуація погіршується, а через зарплати в конвертах дефіцит Пенсійного фонду залишається на високому рівні.

Як пише "Обозреватель", в Україні один з найнижчих пенсійних вікових груп в Європі. На його підвищення вже зважилися в сусідніх країнах, наприклад, Білорусі, у нас же в рамках реформи 2017-го ввели приховане підвищення пенсійного віку і тільки для тих, хто не зможе заробити 35 років стажу до 2027-му.

Головний аргумент противників підвищення пенсійного віку - низька середня тривалість життя. Наприклад, чоловіки в середньому живуть до 67 років. Правда, тут потрібно враховувати, що в цій статистиці враховується смертність в будь-якому віці: як при народженні, так і в молодому віці. При оцінці можливості перегляду пенсійного віку до уваги беруть тривалість життя тих, хто дожив до 60 років. І вони, як пояснює аналітик Єгор Комов, мають всі шанси "дотягнути" до 74-75 років.

Найближчим часом питання перегляду пенсійного віку не розглядають, але рано чи пізно до цього кроку доведеться прийти. Ось лише кілька цифр:

в 2030-му близько 60% українців отримуватимуть пенсію близько мінімальної (через недостатню кількість стажу, оцінки Світового банку);

в 2050-му кожен третій українець досягне пенсійного віку;

кількість українців за 20 років може скоротитися на 28%.

І в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді переконують, що зараз перегляд пенсійного віку не розглядають. Старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко пояснює: за всіма міжнародними критеріями 60 років вже не можна вважати літнім віком. Більш того, в рекомендаціях ООН говориться, що підвищувати пенсійний вік до 65 років можна підвищувати практично в будь-якій країні.

Вік виходу на пенсію в Україні.

Правда, в експертному середовищі є і ті, хто з такими оцінками не згоден. Наприклад, аналітик Володимир Мазуренко впевнений, що з урахуванням тіньової зайнятості та сірих зарплат, є можливості поліпшити співвідношення між працюючими та пенсіонерами без перегляду віку виходу на заслужений відпочинок.

"Чи потрібно переглядати пенсійний вік? Думаю, що так. Але в першу чергу нам потрібно вирішити проблему тіньової зайнятості, зарплат в конвертах. Є ресурс і потенціал вже зараз приймати рішення, які дозволять наповнити Пенсійний фонд. Я виступав перед аудиторією молодих людей і питав про те, що вони думають про майбутню пенсію. Більшість сказала, що не думають про неї і взагалі не впевнені, що пенсія до того моменту буде виплачуватися. Поки ми так ставимося до свого майбутнього, змусити роботодавців платити чесно буде складно", - говорить Мазуренко.

Як накопичити на пенсію самостійно

В Україні середня пенсія становила 3,3 тис. грн, це всього лише близько 30% від середньої зарплати по країні. Причому навіть таку суму левова частка українців отримати на заслуженому відпочинку не зможе. Якщо частину зарплати платять в конверті або зарплата знаходиться на рівні середньої по країні, то виплата буде значно менше.

Якщо за 20 років накопичити в банку 2 млн грн, після несподіваного закриття повернуть всього лише 10% - 200 тис. Тому краще відкривати рахунки в різних банках таким чином, щоб максимальна сума вкладу не перевищувала 200 тисяч. Щоб диверсифікувати (розділити) ризики, також можна відкрити і валютний рахунок. В середньому українець може відкладати до 30% свого доходу, пояснив фінансовий консультант Олексій Половинкин.

Якщо заробітна плата стабільно знаходиться на рівні $500, то за 20 років можна накопичити $36 тисяч. На безбідну старість цієї суми може не вистачити, але і голодувати не доведеться. Якщо ж українцю з середньою зарплатою в Києві почати збирати в 25 років, то до 60 років можна зібрати близько $63 тис. Варто враховувати, що розрахунки - орієнтовні і не враховують відсотки за банківськими вкладами. Як каже експерт в сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко, в Україні банківський вклад - скоріше спосіб короткостроковій інвестиції.

Середні пенсії в Україні за категоріями / Інфографіка 24 каналу

Як повідомляли Українські Новини, протягом наступних семи років будуть збільшуватися вимоги щодо стажу для виходу на пенсію.

З 2021 року Кабінет Міністрів має намір почати введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

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