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27 вересня 2020, неділя, 05:30 13
Суспільство 2020-09-27T07:15:13+03:00
Українські Новини
Як оформити автоматичне нарахування пенсії не виходячи з дому: У ПФУ назвали алгоритм дій

Як оформити автоматичне нарахування пенсії не виходячи з дому: У ПФУ назвали алгоритм дій

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, нарахування пенсій
Пенсіонер. Фото: pixabay
Пенсіонер. Фото: pixabay

Подати заяву для автоматичного призначення пенсії можна також онлайн, тоді як в мобільному додатку Пенсійного фонду можна отримати інформацію про зарплату, пенсії і трудовий стаж. Глава правління фонду Євген Капінус розповів, як правильно це зробити, пише "Урядовий кур'єр". 

На думку Капіуса, автоматичне призначення пенсії — правильний підхід. Оскільки людина не бігає з документами по кабінетах чиновників, а на момент набуття права на призначення пенсії просто отримує смс-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті про нарахування пенсії, її розмір і дату щомісячного надходження.

"Щоб оформити пенсію автоматично, просто заздалегідь потрібно зайти на портал електронних послуг (portal.pfu.gov.ua, - ред.), вибрати пункт" Заява на призначення пенсії ", заповнити анкету, завантажити копії документів, запевнити заяву своїм електронним підписом. Обробка і в разі необхідності перевірка даних буде проведена заздалегідь. Пенсію автоматично нарахують по досягненні пенсійного віку" , - запевняє фахівець.

Зараз вже подано 7,2 тисячі заяв-анкет на автоматичне призначення пенсій.

У ПФУ впевнені, що електронні сервіси будуть отримувати все більшу популярність серед українців. Це і зручність, і можливість уникнути втрати даних і їх фальсифікації. 

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