Вцілілий в авіакатастрофі під Чугуєвом курсант розповів, як йому вдалося вижити

Курсант В'ячеслав Золочевський, розповів, як йому вдалося вижити в авіакатастрофі під Чугуєвом. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер під час брифінгу.

"Сьогодні він (В'ячеслав Золочевський) повідомив про певні обставини, які допомогли зберегти йому життя: його накрило фюзеляжем, і вогонь не дістався до нього, тому він прийшов до тями і зміг покинути ту частину літака, яка палала у вогні", - розповів Кучер .

Також глава ХОДА зазначив, що продовжують прибувати родичі загиблих в авіакатастрофі Ан-26.

"Встановлено контакти з 20 родинами. З 16-ю сім'ями проведені зустрічі. Ще 4 - на телефонному контакті. Організовано розміщення, харчування, транспорт і супровід для всіх, а також медична та психологічна допомога", - додав Олексій Кучер.

Як повідомляли Українскі Новини, в Україні 26 вересня оголошено день жалоби за загиблими в авіакатастрофі курсантам.

Раніше повідомлялося про те, що в Міноборони назвали попередню причину катастрофи АН-26.

Також ввечері 26 вересня доступу до "чорних скриньок" літака Ан-26 поки не було.

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