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26 вересня 2020, субота, 12:16 6
Президент 2020-09-26T13:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими в авіакатастрофі курсантам

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими в авіакатастрофі курсантам

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, День жалоби, авіакатастрофа під Харковом
Место крушения АН-26. Фото: ЧугуевTelegram-канал
Место крушения АН-26. Фото: ЧугуевTelegram-канал "Харьков Times"

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні у зв'язку з падінням літака Ан-26 Збройних Сил.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"У зв'язку з трагедією, що сталася в результаті катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 поблизу Чугуєва Харківської області, яка призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних Сил, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 днем ​​жалоби", - йдеться у ньому.

Глава держави підписав указ № 410 про оголошення в Україні дня жалоби.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущено державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, держпідприємств, установ та організацій.

Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- і радіопередач - внесені відповідні зміни.

"Вчора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова перемога. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і дітей загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде в скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби", - сказав Зеленський.

Глава держави наголошує на необхідності оперативного з'ясування причин авіакатастрофи і проведення об'єктивного та неупередженого розслідування.

Нагадаємо, в Міноборони назвали попередню причину катастрофи АН-26.

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