В авіакатастрофі під Чугуєвом загинули 25 осіб, двоє в лікарні у важкому стані

В авіакатастрофі літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області попередньо 25 загиблих, 2 поранених у важкому стані. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м Чугуїв при заході на посадку літак втратив керованість і впав біля автомобільної дороги. На борту знаходилися, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у важкому стані доставлені в медустанови, пошуки решти тривають. На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань. Також в Офісі генпрокурора повідомили, що на місці катастрофи тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Офіс Президента заявив, що 20 людей загинули і 2 поранені в результаті аварійної посадки в п'ятницю літака Ан-26 Збройних сил в Харківській області. На місце події вирушили керівництво Головного управління поліції в Харківській області, слідчо-оперативна група Чугуївського відділу поліції, наряди Державної служби з надзвичайних ситуацій, оособовий склад Чугуївського відділу поліції піднято по тривозі.