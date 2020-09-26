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26 вересня 2020, субота, 11:15 12
Силові структури 2020-09-26T12:00:01+03:00
Українські Новини
У Міноборони назвали попередню причину катастрофи АН-26

У Міноборони назвали попередню причину катастрофи АН-26

Надежда Комендантова
Міноборони, авіакатастрофа, Андрій Таран, авіакатастрофа під Харковом
Крушение АН-26 под Чугуевом Фото: ОП
Крушение АН-26 под Чугуевом Фото: ОП

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився в Харківській області, швидше за все, зачепився крилом за землю, на борту якого перебувало 27 осіб, 23 загинули, 2 госпіталізовані, пошуки двох тривають.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони, передають Українські Новини.

Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки відбулася відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна.

Тобто, відмовив не один двигун, а один з його датчиків.

Міністр додав також, що двигун літака мав у запасі більше 5 тис. льотних годин до чергового ремонту.

Зі слів Тарана, літак 1977 року виробництва (43 роки), але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу.

Йдеться і про двигуни, і про сам борт.

Він також підкреслив, що протягом вчорашнього дня літак здійснив 6 злетів та 5 посадок і повинен був ще працювати до 23:00.

"Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з'ясовувати. Остаточні висновки будуть зроблені після розшифровки бортових самописців", - додав Таран.

Як повідомляли Українськi Новини, Харківська область і Львів оголосили 26 вересня днем жалоби за загиблими при падінні літака Ан-26 Збройних Сил біля Чугуєва (Харківська область).

Раніше Офіс Президента заявив, що 20 людей загинули і 2 поранені в результаті аварійної посадки в п'ятницю літака Ан-26 Збройних сил в Харківській області.

На місце події вирушили керівництво Головного управління поліції в Харківській області, слідчо-оперативна група Чугуївського відділу поліції, наряди Державної служби з надзвичайних ситуацій, оособовий склад Чугуївського відділу поліції піднято по тривозі.

 

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