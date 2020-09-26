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26 вересня 2020, субота, 17:56 12
Суспільство 2020-09-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
Доступу до "чорних скриньок" літака Ан-26 поки немає

Доступу до "чорних скриньок" літака Ан-26 поки немає

Ольга Фандорина
авіакатастрофа, чорні скриньки, авіакатастрофа під Харковом
Авіакатастрофа під Харковом. Фото: ДСНС
Авіакатастрофа під Харковом. Фото: ДСНС

Віцепрем'єр-міністр - міністр стратегічних галузей промисловості, голова державної комісії з розслідування катастрофи літака Ан-26 Збройних Сил заявляє, що "чорні ящики" літака, що впав, знаходяться у хвостовій частині, але до них поки немає доступу.

Про це він повідомив під час позачергового засідання уряду, передають Українські Новини.

"Чорні ящики" знаходяться у хвостовій частині літака, до них поки що доступу немає, поки не завершені роботи з тілами загиблих. Як тільки будуть завершені роботи з тілами загиблих, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій зможуть дістатися до "чорних ящиків", тобто бортових самописців, і залежно від їх стану ми зможемо отримати дані", - сказав Уруський.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Шмигаль доручив комісії з розслідування падіння літака Ан-26 Збройних Сил підготувати звіт за результатами роботи до 25 жовтня.

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими в авіакатастрофі курсантам.

У Міноборони назвали попередню причину катастрофи АН-26.

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