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  • 2 млн людей можуть стати жертвами COVID-19 до появи вакцини, — ВООЗ
25 вересня 2020, пʼятниця, 21:30 4
Світ 2020-09-25T22:30:02+03:00
Українські Новини
2 млн людей можуть стати жертвами COVID-19 до появи вакцини, — ВООЗ

2 млн людей можуть стати жертвами COVID-19 до появи вакцини, — ВООЗ

Константин Долгий
ВООЗ, Пандемія, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що до появи вакцини загальна кількість жертв COVID-19 досягне 2 млн осіб, тоді як Австрія і Чехія оголосили про початок другої хвилі поширення коронавірусу.

Як повідомляють Українські Новини, про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я Майкл Райан.

З його слів від початку пандемії коронавірусу на планеті пройшло дев'ять місяців і за цей час від гострого респіраторного захворювання COVID-19 померли майже мільйон осіб. При цьому в майбутньому число жертв може зрости.

"Це цілком можливо. Можливо, що буде потрібно ще 9 місяців до того, як з'явиться вакцина, і можливо, що за цей час помре ще 1 млн людей", — заявив Райан під час онлайн-брифінгу ВООЗ.

Він також додав, що сьогодні можна багато зробити для того, щоб врятувати життя людей в майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ВООЗ допустили, що повноцінна вакцинація населення від коронавірусу почнеться не раніше середини 2021 року.

Також повідомлялося, що керівництво ВООЗ висловило занепокоєння темпами, з якими коронавірус став поширюватися в країнах Європи з приходом осені.

Крім того, група вчених з допомогою комп'ютерного моделювання спробувала спрогнозувати перебіг другої хвилі коронавірусу в європейських країнах.

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