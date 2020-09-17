У ВООЗ назвали "дуже серйозними" темпи поширення коронавірусу в Європ

той час як в Україні третій день поспіль зростає кількість проведених ПЛР і ІФА тестів . У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані ситуацією з пандемією коронавируса, яка склалася в Європі у

Про це пише британський таблоїд Daily Mirror, передають Українські Новини.

У ВООЗ звертають увагу, що зараз в країнах Європи щотижнева кількість нових випадків зараження коронавірусом перевищує показники першої хвилі пандемії в березні 2020 року. Цей факт в організації назвали "дуже серйозним".

Зазначається, що за минулий тиждень було зареєстровано понад 300 тис. нових випадків зараження. При цьому в більшості європейських країн повідомили про зростання випадків зараження коронавірусів до 10% за останній час.

Глава Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге розповів, що введені владою жорсткі обмеження дозволили рекордно знизити поширення коронавірусу в червні 2020 року. Однак, після їх пом'якшення кількість випадків зараження стала неухильно зростати.

З початку пандемії в Європі було підтверджено 4,23 млн випадків зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Від інфекційного захворювання COVID-19 загинули 214 тис. осіб, ще майже 3 млн змогли одужати.

Як повідомляли Українські Новини, раніше про початок другої хвилі поширення коронавірусу заявили в Австрії та Чехії , де за останній час помітно зросла кількість щоденних випадків зараження.

Крім того, вперше з початку пандемії коронавируса у Франції добовий приріст хворих COVID-19 переступив позначку в 10 тис. осіб.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини