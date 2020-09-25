Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами

За минулу добу, 24 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5,7%, нових летальних випадків - на 34,6%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 565 до 191 671, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 70 осіб до 3 827 порівняно з попередньою добою, 23 вересня.

Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 25 вересня в Україні зареєстровано 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 3 827 - летальні, 85 133 особи одужали.

За добу зафіксовано 3 565 нових випадків захворювання, одужали 1 675 осіб, померли 70 осіб.

Таким чином, 24 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 3 565 проти 1 675.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 25 вересня склала 102 711 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Києві (102 711), Львівській (19 465) та Харківській областях (16 490).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 653 випадки;

Волинська область — 7 362 випадки;

Дніпропетровська область — 4 917 випадків;

Донецька область — 2 851 випадок;

Житомирська область — 5 403 випадки;

Закарпатська область — 9 490 випадків;

Запорізька область — 3 428 випадків;

Івано-Франківська область — 13 080 випадків;

Кіровоградська область — 1 052 випадки;

м. Київ — 21 045 випадків;

Київська область — 8 430 випадків;

Львівська область — 19 465 випадків;

Луганська область — 894 випадки;

Миколаївська область — 2 782 випадки;

Одеська область — 12 470 випадків;

Полтавська область — 1 752 випадки;

Рівненська область — 11 774 випадки;

Сумська область — 3 474 випадки;

Тернопільська область — 12 579 випадків;

Харківська область — 16 490 випадків;

Херсонська область — 954 випадки;

Хмельницька область — 5 361 випадок;

Чернівецька область — 13 736 випадків;

Черкаська область — 3 459 випадків;

Чернігівська область — 3 770 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 25 вересня. Інфографіка: МОЗ

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