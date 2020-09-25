Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами

За минулу добу, 24 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5,7%, нових летальних випадків - на 34,6%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 565 до 191 671, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 70 осіб до 3 827 порівняно з попередньою добою, 23 вересня. Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 25 вересня в Україні зареєстровано 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 3 827 - летальні, 85 133 особи одужали. За добу зафіксовано 3 565 нових випадків захворювання, одужали 1 675 осіб, померли 70 осіб. Таким чином, 24 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 3 565 проти 1 675. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 25 вересня склала 102 711 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Києві (102 711), Львівській (19 465) та Харківській областях (16 490). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 5 653 випадки; Волинська область — 7 362 випадки; Дніпропетровська область — 4 917 випадків; Донецька область — 2 851 випадок; Житомирська область — 5 403 випадки; Закарпатська область — 9 490 випадків; Запорізька область — 3 428 випадків; Івано-Франківська область — 13 080 випадків; Кіровоградська область — 1 052 випадки; м. Київ — 21 045 випадків; Київська область — 8 430 випадків; Львівська область — 19 465 випадків; Луганська область — 894 випадки; Миколаївська область — 2 782 випадки; Одеська область — 12 470 випадків; Полтавська область — 1 752 випадки; Рівненська область — 11 774 випадки; Сумська область — 3 474 випадки; Тернопільська область — 12 579 випадків; Харківська область — 16 490 випадків; Херсонська область — 954 випадки; Хмельницька область — 5 361 випадок; Чернівецька область — 13 736 випадків; Черкаська область — 3 459 випадків; Чернігівська область — 3 770 випадків. Кількість хворих на коронавірус станом на 25 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, українські лікарі показали, як коронавірус змінює легкі інфікованих. Також Київ перейшов з "помаранчевої" зони в "жовту".