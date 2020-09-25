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25 вересня 2020, пʼятниця, 18:11 3
Економіка 2020-09-25T19:00:02+03:00
Українські Новини
Міжбанк закрився зниженням курсу гривні

Міжбанк закрився зниженням курсу гривні

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився на 2 коп. до 28,29 UAH/USD після зниження в четвер на 4 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,26-28,28 UAH/USD, потім котирування звузилися до 28,27-28,28 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,28-28,30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,16% з 23,74 UAH / USD до 28,29 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Крім того, Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD на понеділок, 28 вересня. 

Крім того, курс долара перед вихідними знову підскочив у обмінниках, а євро впав в ціні. 

Також  українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи. 

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