Міжбанк закрився зниженням курсу гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився на 2 коп. до 28,29 UAH\/USD після зниження в четвер на 4 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,26-28,28 UAH\/USD, потім котирування звузилися до 28,27-28,28 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 28,28-28,30 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,16% з 23,74 UAH \/ USD до 28,29 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Крім того, Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 1,86 коп. до 28,2673 UAH\/USD на понеділок, 28 вересня. Крім того, курс долара перед вихідними знову підскочив у обмінниках, а євро впав в ціні. Також українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи.