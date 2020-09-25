Міжбанк закрився зниженням курсу гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився на 2 коп. до 28,29 UAH/USD після зниження в четвер на 4 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,26-28,28 UAH/USD, потім котирування звузилися до 28,27-28,28 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,28-28,30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,16% з 23,74 UAH / USD до 28,29 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Крім того, Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD на понеділок, 28 вересня.

Крім того, курс долара перед вихідними знову підскочив у обмінниках, а євро впав в ціні.



Також українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи.

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