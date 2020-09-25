Укрзалізниця вирішила відновити на деяких станціях посадку і висадку пасажирів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило відновити посадку і висадку пасажирів на станціях "Славута-1", "Чоп", "Волочиськ" і "Ларга" з 28 вересня. Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини. За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на цих залізничних станціях можна буде робити як посадку, так і висадку пасажирів. З 28 вересня на цих станціях будуть продаватися квитки на потяги № 43\/44 "Київ - Івано-Франківськ", № 46\/45 "Ужгород - Лисичанськ", № 81\/82 "Київ - Ужгород", № 88\/87 "Ковель - Новоолексіївка ", № 98\/97" Ковель - Київ ", № 108\/107" Одеса - Ужгород ", № 117\/118" Київ - Чернівці ", № 122\/121" Миколаїв - Рівне ", № 136\/135" Чернівці - Одеса ", № 601\/602" Львів -Тячів ". Як повідомляли Українськi Новини, 14 вересня "Укрзалізниця" закрила продаж квитків зі станцій "Ніжин", "Носівка", "Волочиськ", "Чоп", "Ларга", "Славута-1". З 14 вересня в "червону зону" в Закарпатській області потрапив Чоп; в Івано-Франківській області - Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони; в Тернопільській області — Тернопіль, Бережани, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони; в Хмельницькій області - Славута і Волочиський район.