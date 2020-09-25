Укрзалізниця вирішила відновити на деяких станціях посадку і висадку пасажирів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило відновити посадку і висадку пасажирів на станціях "Славута-1", "Чоп", "Волочиськ" і "Ларга" з 28 вересня.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на цих залізничних станціях можна буде робити як посадку, так і висадку пасажирів.

З 28 вересня на цих станціях будуть продаватися квитки на потяги № 43/44 "Київ - Івано-Франківськ", № 46/45 "Ужгород - Лисичанськ", № 81/82 "Київ - Ужгород", № 88/87 "Ковель - Новоолексіївка ", № 98/97" Ковель - Київ ", № 108/107" Одеса - Ужгород ", № 117/118" Київ - Чернівці ", № 122/121" Миколаїв - Рівне ", № 136/135" Чернівці - Одеса ", № 601/602" Львів -Тячів ".

Як повідомляли Українськi Новини, 14 вересня "Укрзалізниця" закрила продаж квитків зі станцій "Ніжин", "Носівка", "Волочиськ", "Чоп", "Ларга", "Славута-1".

З 14 вересня в "червону зону" в Закарпатській області потрапив Чоп; в Івано-Франківській області - Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони; в Тернопільській області — Тернопіль, Бережани, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони; в Хмельницькій області - Славута і Волочиський район.

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